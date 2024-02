vrijdag 9 februari 2024 om 17:06

Amaury Capiot dingt weer me om zege na slepende knieklachten: “Als ik zo door kan gaan, ben ik dik tevreden””

Video In de Muscat Classic in Oman heeft de Belg Amaury Capiot de derde plek weten te bemachtigen. Na een late aanval van Finn Fisher-Black kon de renner van Arkéa-B&B Hotels maximaal een tweede plek bemachtigen. In de sprint hoefde hij enkel Luke Lamperti voor zich te dulden.

In de hitte rondom de de stad Muscat had Capiot graag zijn landgenoot opgevolgd in de Muscat Classic. Jente Biermans wist vorig jaar namelijk de zege te grijpen. “Het is een goede vriend en we gaan ook samen veel trainen. Hij heeft vorig jaar hier gewonnen en ik mag hier met zijn nummer 1 starten. Het was heel mooi geweest, maar vandaag mag ik tevreden zijn met een podium.”

De eendagskoers in Oman begon rustig, maar het tempo ging al gauw te lucht in. “De eerste helft was vandaag heel rustig, maar dan weet je dat de tweede helft lastig kan gaan zijn. De hellingen hebben we wel flink doorgereden. Door de hitte voelden die zwaar aan. Dan komt alles aan op de laatste vijf kilometer met die helling van anderhalve kilometer. Daar reden ze echt goed door”, lacht Capiot voor de camera van WielerFlits.

In de finale kreeg de 30-jarige Belg het lastig. “Ik had nog wel ploegmaats bij mij. Zij waren meer met mij bezig dan ik echt met hen bezig kon zijn. Ik heb Fisher-Black zelf niet weg zien rijden. Ik heb mijn eigen tempo gereden en geprobeerd om erbij te zijn. Toen ik boven kwam wist ik dat ik mee kon sprinten. Toen zag ik dat het voor de tweede plaats was en dat was het maximaal haalbare vandaag.”

Ook in de Ronde van Oman maakt Capiot zijn opwachting, maar daar lijken er minder kansen voor hem te liggen. “Als het sprinten is in de Ronde van Oman, dan is het zuiver sprinten. Dat heb ik niet heel graag. Voor mij zijn er dus weinig kansen. Daarom ben ik extra blij dat ik deze derde plek nu al heb. Mijn knieklachten van vorig jaar zijn nog niet helemaal weg, maar als ik zo kan blijven presteren als vandaag ben ik meer dan tevreden.”