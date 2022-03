Amanuel Ghebreigzabhier loopt zware verwondingen op bij val in Ronde van Catalonië

Amanuel Ghebreigzabhier zal de komende maanden niet in actie komen. De 27-jarige klimmer uit Eritrea kwam zondag zwaar ten val in de slotetappe van de Ronde van Catalonië en moest per ambulance worden afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het Hospital Clínic de Barcelona.

Ghebreigzabhier kwam in de zevende en laatste etappe, met start en finish in Barcelona, op hoge snelheid ten val. De schade is groot, zo laat zijn ploeg Trek-Segafredo weten in een persbericht. “Uit onderzoek is gebleken dat Amanuel ernstige verwondingen heeft opgelopen. Uitgebreide scans lieten zien dat hij kampt met een serieuze buikkneuzing en een kneuzing van de hemithorax. Ook heeft hij schade aan meerdere organen en verschillende rib- en wervelfracturen.”

Rib- en wervelfracturen

De toestand van de vijfdejaarsprof is gelukkig wel stabiel. “Amanuel verkeert momenteel in een stabiele toestand en ondergaat nu een conservatieve behandeling van het medische team in Barcelona. Hij zal in het ziekenhuis blijven, terwijl de artsen zijn situatie nauwlettend in de gaten houden. Om uiteindelijk te bepalen of een operatie al dan niet noodzakelijk is”, aldus Manuel Rodrìguez Alonso, de teamarts van Trek-Segafredo.

Ghebreigzabhier, eerder dit jaar al zesde in de Tour des Alpes Maritimes et du Var en vijftiende in de Tour de La Provence, is de komende maanden buiten strijd. “Gelukkig is er, tot nu toe, geen onherstelbare schade”, benadrukt ploegarts Rodrìguez Alonso.