Amanda Spratt slaat dubbelslag in Women’s Tour Down Under vrijdag 17 januari 2020 om 07:55

De tweede etappe van de Women’s Tour Down Under is gewonnen door Amanda Spratt. De 32-jarige titelverdedigster van Mitchelton-Scott versloeg na een felbetwiste etappe Ruth Winder en Liane Lippert in de sprint. Spratt neemt tevens de leiderstrui over van haar landgenote Chloe Hosking.

De tweede etappe naar Birdwood kende een pittig slot met de beklimming van Christmas Tree Ridge (1,7 km aan 5,7%) op slechts tien kilometer van de finish. Dit bleek het ideale punt voor Spratt om eens stevig aan de (kerst)boom te schudden, maar de regerend winnares van de Tour Down Under kwam niet als eerste boven op de laatste beklimming van de dag.

Die eer was namelijk weggelegd voor Liane Lippert. De Duitse renster van team Sunweb begon als eerste aan de afdaling van Christmas Tree Ridge, op zeer korte afstand gevolgd door Spratt en de Amerikaanse Ruth Winder. Deze drie dames reden in de resterende kilometers alsmaar verder weg, al wist Grace Brown (ploeggenote van Spratt bij Mitchelton-Scott, red.) in extremis nog aan te sluiten.

Brown kon niet veel later haar handen in de lucht steken, aangezien Spratt met duidelijk verschil wist te winnen in Birdwoord. Winder moest genoegen nemen met de meest ondankbare ereplaats, Lippert finishte als derde. Dit betekent dat Spratt ook aan de leiding gaat in het klassement, al staan er nog twee etappes op het programma. Zo koerst het peloton morgen naar Stirling.