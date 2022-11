Álvaro José Hodeg zet nieuwe stap in zijn herstel: Colombiaan zit weer op de fiets

Er is licht aan het einde van de tunnel voor Álvaro José Hodeg. De 26-jarige Colombiaanse sprinter zit, een jaar na een zwaar ongeval op training, weer op de fiets. Hodeg kwam dit jaar helemaal niet in actie voor zijn ploeg UAE Emirates, maar hoopt volgend seizoen weer een rugnummer op te spelden.

Álvaro José Hodeg had zich zijn start bij UAE Emirates ongetwijfeld anders voorgesteld. De rappe Colombiaan maakte een jaar geleden de overstap van Deceuninck-Quick-Step naar de ploeg van onder meer Tadej Pogačar en Matteo Trentin, maar kende eind 2021 een zwaar ongeluk in zijn thuisland Colombia. De renner werd op training geschept door een auto en werd met flinke verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Hodeg werd meerdere keren geopereerd aan zijn enkel en pols en kende een zeer moeizame revelatieperiode. Zijn verdere carrière als wielrenner was zelfs in gevaar. “De operaties verliepen goed, maar ik kreeg vervolgens last van een infectie aan mijn pols. Ze moesten vervolgens een nieuwe operatie uitvoeren en dat was het begin van een moeilijke periode. Ik dacht dat het herstel sneller zou verlopen”, was hij eind vorig jaar erg openhartig in gesprek met El Tiempo.

De Colombiaan dacht aanvankelijk helemaal niet aan een terugkeer in het peloton. “In het begin was ik ontzettend bang, maar ik kon gelukkig rekenen op de steun van mijn familie en God. Het was echt niet gemakkelijk. In het begin was ik afhankelijk van de mensen om mij heen. Ik kon niet alleen naar de badkamer en ze moesten me helpen met tandenpoetsen, maar ook tijdens het eten. Dat ben je natuurlijk niet gewend, maar ik moest het ondergaan.”

Hodeg heeft de laatste maanden echter serieuze stappen gezet in zijn revalidatie en kan inmiddels weer fietsen. Deze week deelde hij op zijn Instagram namelijk een filmpje waarop hij te zien is op de racefiets. Het is nog onduidelijk wanneer hij weer wedstrijdfit is en een rugnummer kan opspelden.

Qué grato ver a uno de los ciclistas con más potencial en nuestro país volver a la bicicleta tras un fuerte accidente y extenso tratamiento médico. Que la salud acompañe a Álvaro Hodeg y podamos verlo de nuevo en competencia. pic.twitter.com/ei8qDblVjz — Lina Bonilla (@lina_prensa) November 7, 2022