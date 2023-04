Álvaro José Hodeg maakt na bijna twee jaar blessureleed zijn rentree

Dinsdag begint in Marsala de vijfde editie van de Giro di Sicilia. Een opvallende naam op de startlijst: Álvaro José Hodeg. De 26-jarige Colombiaanse sprinter zal voor het eerst sinds 3 oktober 2021(!) weer een rugnummer opspelden. De coureur van UAE Emirates kende na een zware valpartij op training een zeer lange en moeizame revalidatieperiode.

Hodeg is bezig aan zijn tweede seizoen voor UAE Emirates, maar zal dinsdag pas zijn eerste wedstrijdkilometers afwerken namens de WorldTour-formatie uit het Midden-Oosten. De rappe Colombiaan maakte in de winter van 2021 de overstap van (toen nog) Deceuninck-Quick-Step naar de ploeg van onder meer Tadej Pogačar en Matteo Trentin, maar kende eind 2021 een zwaar ongeluk in zijn thuisland Colombia.

Moeizame revalidatie

De renner werd op training geschept door een auto en werd met flinke verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Hodeg werd meerdere keren geopereerd aan zijn enkel en pols en kende – vanwege meerdere complicaties – een zeer moeizame revelatieperiode. Zijn verdere carrière als wielrenner was zelfs in gevaar.

Hodeg heeft de laatste maanden echter serieuze stappen gezet in zijn revalidatie en staat nu dus voor zijn rentree in het wielerpeloton. “Ik kan je alleen maar vertellen dat geloof bergen verzet. Laat iemand je nooit, maar dan ook nooit vertellen dat je iets niet kunt. Ik begin straks als een kleine jongen weer aan mijn eerste wedstrijd, met veel meer enthousiasme en verlangen dan ooit”, laat Hodeg weten via Instagram.

De Colombiaan maakt dus deel uit van de definitieve selectie van UAE Emirates voor de Giro di Sicilia (11-14 april). Ook George Bennett, Finn Fisher-Black, Felix Groß, Rafal Majka, Ivo Oliveira en Diego Ulissi zijn van de partij.