Alvaro Hodeg boekt eerste seizoenszege in GP Vermarc

Alvaro Hodeg heeft in Rotselaar de GP Vermarc Sport op zijn naam geschreven. De Colombiaan van Deceuninck-Quick-Step bleef in een sprint zijn vluchtgenoot Brent Clé voor. Arnaud De Lie werd derde.

Hodeg maakte onderdeel uit van een vroege vlucht die het tot de meet hield. In de finale bleef hij met Clé over, die zich snel neerlegde bij zijn tweede plaats. Het is alweer even geleden dat de Colombiaan een koers won. Zijn laatste zege dateert van 2019, toen Hodeg de wint pakte in de Sparkassen Münsterland Giro.

De GP Vermarc Sport was vorig jaar de eerste Vlaamse profkoers die kon doorgaan na de coronacrisis. Florian Sénéchal ging destijds met de zege aan de haal voor Oscar Riesebeek en Victor Campenaerts.