Alvarado wint in Zolder: “Maar ik moest echt in de wedstrijd komen”

Ceylin del Carmen Alvarado stond op Tweede Kerstdag niet aan de start van de Wereldbeker van Gavere, om zo energie te sparen voor de Superprestige van Heusden-Zolder. Een frisse Alvarado bleek op het Circuit van Terlaemen de sterkste vrouw in koers: de oud-wereldkampioene soleerde namelijk op knappe wijze naar haar derde seizoenzege.

En toch liep het in de beginfase niet van een leien dakje. “Ik moest echt in de wedstrijd komen. De eerste twee rondes waren voor mij best lastig en zat ik op de rekker. Bij elke bocht waren er steeds rensters die er nog net even voor probeerden te piepen, waardoor ik later een gat moest dichten. Toen de gaten uiteindelijk wat groter waren en ik zelf het tempo kon bepalen, ging het beter en beter. Tot ik aan het einde als sterkste overbleef.”

Alvarado trok in de derde ronde stevig door en alleen Inge van der Heijden bleek in staat om te volgen. “Ik wilde graag samenwerken met Inge. Ze was ook erg sterk, maar moest op een bepaald moment toch lossen. Toen had ik geen andere keuze meer dan in mijn eentje door te rijden naar de streep.” De Rotterdamse deed dit echter met verve en boekte, na eerdere zeges in Niel en Merksplas, haar derde (Superprestige)zege van het seizoen.

Goed moment

De overwinning in Heusden-Zolder komt op een goed moment voor Alvarado, zo vlak na haar trainingsstage en een dikke maand voor de wereldkampioenschappen (4-5 februari) in Hoogerheide. “Ik wist niet hoe ik uit de stage zou komen, maar dat is dus heel erg goed. Dit is een zeer belangrijke zege. Ik voel me nu een stukje sterker dan voor mijn pauze. Hopelijk kan ik mijn goede vorm nu doortrekken tot de kampioenschapsperiode.”