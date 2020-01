Alvarado wint in Gullegem na duel met Kastelijn

Ceylin del Carmen Alvarado heeft de Cyclocross Gullegem op haar naam geschreven. De Nederlandse van Alpecin-Fenix duelleerde de gehele veldrit met Yara Kastelijn, die pas in de spurt capituleerde. Shirin van Anrooij zorgde even later voor een volledig Nederlands podium.

Een Nederlands duel tussen Ceylin del Carmen Alvarado en Yara Kastelijn werd er verwacht in de Cyclocross Gullegem. Zij waren de sterkste veldrijdster op de startlijst, hetgeen zij direct in de openingsfase van de veldrit lieten zien.

Kastelijn nam direct na de start het initiatief. Niemand had antwoord op de versnelling van de Europees kampioene, behalve Alvarado. Het Nederlandse duel was daarmee begonnen, want een achtervolgend groepje met Ellen Van Loy, Shirin van Anrooij en Rebecca Fahringer werd steeds groter. Al zorgde een schuiver van Alvarado en Kastelijn in de tweede ronde er wel nog even voor dat Fahringer het leidende duo nog even in het zicht had.

Vooraan toonde Kastelijn in het Nederlandse duel haar taaiheid. Vaak was het Alvarado die druk zette, maar Kastelijn die al vechtend het wiel hield. In de slotfase probeerde Alvarado het nog een keer, maar Kastelijn was zaterdag niet los te krijgen. In een sprint trok de 21-jarige veldrijdster van Alpecin-Fenix alsnog de Cyclocross Gullegem naar zich toe.

Op gepaste afstand van Kastelijn en Alvarado vochten Van Anrooij en Fahringer het duel uit om de laatste podiumplaats. De 17-jarige Van Anrooij ontdeed zich in de slotronde op knappe wijze van Fahringer, waardoor zij wederom voor een compleet Nederlands podium zorgde.

Cyclocross Gullegem

1. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix)

2. Yara Kastelijn (777)

3. Shirin van Anrooij

4. Rebecca Fahringer

5. Ellen van Loy (Telenet-Baloise Lions)

6. Manon Bakker (Experza Pro CX)

7. Karen Verhestraeten (IKO-Crelan)

8. Loes Sels (Iko-Crelan)

9. Clara Honsinger

10. Marion Norbert Riberolle (Experza Pro CX)