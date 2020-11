Alvarado: “We waren heel erg aan elkaar gewaagd vandaag”

Ceylin del Carmen Alvarado moest op het Europees kampioenschap vechten tot het bittere eind om de titel te pakken. Uitdaagster Annemarie Worst drong aan tot op de streep, en ook volgens Alvarado zelf was er weinig verschil tussen de twee. “Het kwam aan op de foutjes”, aldus Alvarado.

“Het was een zwaar bevochten overwinning vandaag. Tot nu toe mijn zwaarste wedstrijd van het seizoen zelfs, ook al heb ik nog niet zo veel gereden”, vertelde de Nederlandse ons. “Ik heb een aantal keer geprobeerd om weg te rijden, maar dat lukte niet. Dan is het zaak om druk te blijven zetten, een hoog tempo te ontwikkelen om zo de concurrentie moe te maken. Dat is denk ik goed gelukt.”

Toch kreeg Alvarado Worst niet los, waardoor een sprint over winst en verlies moest beslissen. “Een megalange sprint”, lachte ze. “Vanaf we het bos uitkwamen, was het volle bak sprinten tot aan de streep. Bijna een kilometer denk ik. Dan denk ik dat aan het einde de beste wel wint, wat heel mooi is. Na de Nederlandse en wereldkampioenentrui, heb ik nu ook eindelijk deze.”

Wat maakte dan het verschil tussen de twee? “Er was amper verschil denk ik. We waren heel erg aan elkaar gewaagd vandaag. Dan komt het aan op de vermoeidheid, en wie de minste foutjes maakt. Het parcours was heel technisch en als degene voor je druk zet, is het tricky om snel foutjes te maken. Dat zag je bij Annemarie, maar ook bij mezelf. Maar ik maakte er misschien net wat minder.”