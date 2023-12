zondag 17 december 2023 om 15:00

Alvarado voert onewomanshow op in Namen: “Niet verwacht dat ik zó goed zou zijn”

Video Een onewomanshow. Zo kunnen we de prestatie van Ceylin del Carmen Alvarado in de Wereldbeker van Namen wel omschrijven. De renster van Alpecin-Deceuninck reed in de eerste ronde al weg van haar tegenstanders en soleerde vervolgens op indrukwekkende wijze naar een nieuwe overwinning.

Alvarado sukkelde de laatste weken wat met haar gezondheid, waardoor ze zelfs moest passen voor de crossen in Boom en Flamanville, maar vandaag maakte ze een ijzersterke indruk in een van de zwaarste crossen op de kalender. “Ik had niet verwacht dat ik zó goed zou zijn”, begon ze na afloop haar verhaal in het flashinterview. “Ik had niet verwacht dat ik zo lang alleen op kop zou rijden.”

“Ik was voor de start nog vrij nerveus, maar het verliep erg goed. Ik zag bij de start dat Puck (doelt op Puck Pieterse, red.) kettingproblemen had en Lucinda daar weer wat achter zat. Ik besloot dan ook vol door te trekken. Ik wilde hier altijd al een keer winnen. Ik probeer het al jaren en het is pas de eerste keer dat ik hier win.”

Alvarado bleek duidelijk de sterkste in Namen en dat kwam toch wel als een verrassing. “Ik had het niet verwacht na een vermoeiende week. Ik was nog niet fit genoeg om een dubbel weekend te betwisten. Maar ik voelde me vandaag dus wel erg goed. Na drie ronden zat ik wel aan mijn limiet. Het was vanaf dat moment zaak om de klimmetjes vol op te rijden en de overige stroken te pacen. Ik bleef verder foutloos op technisch vlak.”

Eindzege

De Rotterdamse met Dominicaanse roots ging voor de manche in Namen al ruimschoots aan de leiding in de Wereldbeker en loopt nu alleen maar verder uit in dit regelmatigheidsklassement. Toch blijft Alvarado op haar hoede. “Er kan nog van alles gebeuren. Ik zal sowieso tot het einde moeten blijven strijden om de eindoverwinning.”