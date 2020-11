Alvarado valt bij het inrijden: “Ik had pijn bij het aanzetten”

Ceylin del Carmen Alvarado won zaterdag in Leuven de Stellacross, ondanks een vervelende valpartij tijdens het inrijden. “Ik dacht eerst dat het niks voorstelde omdat het wegtrok, maar na twee rondes kreeg ik last. Ik had pijn bij het aanzetten.”

Meer dan “vervelend” lijkt de val niet te zijn. Uiteindelijk ging Alvarado vlotjes over Betsema heen om de cross op haar naam te schrijven. “Mijn vriend had gezegd dat ik niet van kop af aan moest gaan”, gaat zij verder voor de camera. “Dat zou een nadeel zijn, dus begon ik als tweede.”

“Ik had vervolgens snel door dat Denise trager was, dus ging ik er snel over. Ik kan nu ook Leuven aan mijn palmares toevoegen. Daar ben ik dan ook heel erg blij mee.”