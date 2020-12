Alvarado tweede in Boom: “Heb het nergens laten liggen”

Ceylin del Carmen Alvarado legt zich neer bij haar tweede plaats in de Superprestige van Boom. De wereldkampioene moest de overwinning laten aan Lucinda Brand, die in de voorlaatste ronde wegreed. “Ik heb het nergens laten liggen”, zegt Alvarado in het flashinterview.

“Lucinda reed aan het einde de beklimmingen veel harder door dan in de eerste helft van de cross”, aldus Alvarado. “Ze reed daar ook harder dan ik. Op dat gebied kom ik nog tekort ten opzichte van haar. In die klimmende stukken gebeurde het ook. Ik hield daarna het verschil zo klein mogelijk, maar ik kon niet meer terugkeren.”

De kopvrouw van Alpecin-Fenix wist dat ze in de afdalingen in kon lopen. “Over het algemeen zijn de vlakkere stukken in mijn voordeel, maar ik had in de finale niet zoveel energie meer als in het begin”, blikt ze terug.

Betsema: “Niet mijn beste dag van het seizoen”

De derde plaats was voor Denise Betsema, die het tempo van Brand en Alvarado niet kon bijbenen. “Het is hier in Boom belangrijk om een goede dag te hebben, en dit was niet mijn beste dag van het seizoen”, zegt de Texelse. “Ik denk dat ik heel blij mag zijn met een derde plaats in deze heel zware wedstrijd.”

“Dit parcours is eigenlijk overal even zwaar”, aldus Betsema. “Er zijn heel weinig herstelstukken, dus zijn goede benen heel belangrijk. Het kwam vandaag uit mijn tenen, dus ik ben blij om nog wel op het podium te staan.”