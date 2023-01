Alvarado tweede achter ploeggenote Pieterse: “Het is Puck gegund”

Video

Ceylin del Carmen Alvarado eindigde zondag als tweede op het NK veldrijden. Daar kon ze wel mee leven, vertelde ze na afloop aan WielerFlits. “Maar het is wel jammer, aangezien ik er ook heel dichtbij was”, voegde ze daaraan toe.

“Een tweede plaats is op zich niet slecht, hè”, aldus Alvarado, die alleen haar ploeggenote Puck Pieterse voor hoefde te laten. “Het is Puck gegund. Ze rijdt heel goed dit seizoen. We hebben ervoor gestreden. Ik was er dichtbij, maar het was niet goed genoeg.”

Alvarado reed in de slotronde weg bij Van Empel. Wanneer wist ze dat ze de Europees kampioene kon lossen? “Ze reed van mij weg. Ik reed daarna terug en ik voelde dat haar tempo niet hoog genoeg was om mij eraf te rijden, of het gat naar Puck dicht te rijden. Ik dacht: ik ga zelf rijden om haar er proberen af te rijden. Dat lukte.”

Begin februari wacht weer een kampioenschap: het WK in Hoogerheide. “Ik neem hopelijk de vorm en het goede gevoel mee naar daar. En dat ik zeker niet afgeschreven ben”, zei ze lachend.