Alvarado na zege in Herentals: “Goede gevoel komt langzaam terug”

Ceylin del Carmen Alvarado begon als een wervelwind aan het crosseizoen, maar moest de laatste weken telkens haar meerdere erkennen in Lucinda Brand. Vandaag waren de rollen echter omgedraaid in Herentals. “Het is altijd fijn en prettig om te winnen”, zo vertelde Alvarado na afloop van de cross.

De wereldkampioene van Alpecin-Fenix profiteerde in de X2O-manche van Herentals optimaal van haar fijne techniek en wist zo haar landgenotes Brand en Denise Betsema onder druk te zetten. Alvarado wist op een gegeven moment een mooie kloof uit te bouwen en kwam uiteindelijk solo over de streep.

“Het is echt super dat ik vandaag kan winnen. Het is prettig om te zien dat mijn goede gevoel langzaam terugkomt. Lucinda raakte de laatste weken in goede vorm en met mij ging het wat minder. Vandaar dat het gat met Lucinda extra groot was. Dat ik vandaag Lucinda en Denise kan voorblijven, is een teken dat mijn vorm langzaam terugkomt.”

Ploeteren

“Het is een bevestiging van de goede vorm. Natuurlijk moet ook alles meezitten tijdens zo’n cross, maar dit is wel een oppepper. Het was vandaag door de weersomstandigheden een zware cross. Het was toch ploeteren geblazen en het ging ook nog eens bergop”, aldus Alvarado, die vandaag haar vijfde zege van het seizoen wist te boeken.