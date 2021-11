Alvarado na vierde plaats op EK veldrijden: “Ik mag heel erg tevreden zijn”

Ceylin del Carmen Alvarado bleek zaterdag niet sterk genoeg om haar Europese titel in het veld te prolongeren, maar de Rotterdamse was alsnog heel erg tevreden met een vierde plaats. “Dit is misschien wel mijn beste wedstrijd van het seizoen”, vat de renster van Alpecin-Fenix het samen in gesprek met de NOS.

Alvarado (23) kende een verre van vlekkeloze aanloop richting de Europese kampioenschappen op de VAM-berg. De veldrijdster miste de afgelopen periode een deel van het veldritseizoen vanwege een verstoord bloedbeeld. Begin oktober liet haar ploeg weten dat de Rotterdamse een tijd buitenspel stond. Ze maakte haar rentree in de Wereldbeker van Zonhoven en werd na een knappe inhaalrace ook meteen derde in de ‘kuilcross’.

Alvarado leek vertrokken voor een goede periode, maar botste in de Wereldbeker van Overijse (veertiende) en de Koppenbergcross (zesde) toch weer op haar limieten. Ze begon dan ook niet als een van de topfavorieten aan het EK veldrijden in Drenthe, maar kende een goede dag op de flanken van de VAM-berg. “Ik mag heel tevreden zijn. Ik heb heel sterk gereden. Ik streed echt voor een podiumplaats.”

Bevestiging

Door een valpartij in de laatste ronde verloor ze echter definitief de aansluiting met haar concurrentes voor een medaille. “Ik ging keihard op mijn bek”, is Alvarado duidelijk. “Ik weet niet wat er misging. Ik reed er elke ronde op dezelfde manier en in de laatste ronde ging het fout. Misschien reed ik iets te dicht op het paaltje, maar ik zag het zelf niet, anders had ik het wel ontweken. Of het door de vermoeidheid kwam? Ik denk het wel.”

De Europees kampioene van 2020 moest in de slotfase dus haar meerdere erkennen in de jonge Hongaarse Blanka Kata Vas en Yara Kastelijn. “Ondanks een vierde plaats is dit wel de bevestiging dat het weer terug goed gaat. Daar ben ik blij mee. Het gaat langzaam de goede kant op.”