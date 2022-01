Alvarado maakt het Brand tot het einde lastig in Baal, maar moet zege toch laten aan wereldkampioene

Lucinda Brand heeft zaterdag hard moeten werken voor haar zege in Baal. De wereldkampioene ontdeed zich tijdens de GP Sven Nys meerdere keren van Ceylin del Carmen Alvarado, maar zag haar telkens weer terugkeren. In de slotminuten kon zij de zege dan toch nog naar haar toe trekken.



De eerste cross in het nieuwe jaar is net zoals de afgelopen jaren de GP Sven Nys in Baal, die onderdeel uitmaakt van de X20 Badkamers Trofee. Alle ogen waren zaterdag weer gericht op Lucinda Brand, die bij vlagen onklopbaar lijkt te zijn. Toch staat er regelmatig een uitdager op, die het de wereldkampioene tot het einde lastig kan maken.

We herinneren ons Fem van Empel nog enkele dagen geleden in Heusden-Zolder, of Clara Honsinger in Dendermonde. Vandaag bleek het Alvarado te zijn, die eindelijk weer iets van haar klasse liet zien. Mede door haar agressieve rijden kwam de Nederlands kampioene vroeg in de wedstrijd vooruit te rijden met Brand, Van Empel en Denise Betsema.

Brand trekt aan langste eind

De twee rensters van Pauwels Sauzen-Bingoal bleken echter niet opgewassen tegen het geweld van de Nederlands kampioen en de wereldkampioen – en dus kregen we een duel voor de zege zoals we die in de afgelopen jaren wel vaker zagen, namelijk die tussen Brand en Alvarado.

Brand werd aan het einde van de cross dan toch iets sterker dan Alvarado. Meerdere keren hing Alvarado aan het elastiek, maar ook meerdere keren slaagde zij er om toch weer terug te keren. In de slotronde slaagde Brand er dan toch nog in om een klein gaatje te slaan, al moet gezegd worden dat Alvarado tot op de streep de druk op de wereldkampioene hoog hield.

X20 Badkamers Trofee Baal

Uitslag vrouwen

1. Lucinda Brand

2. Ceylin del Carmen Alvarado

3. Denise Betsema

4. Annemarie Worst

5. Fem van Empel

6. Sanne Cant

7. Kata Blanka Vas

8. Maghalie Rochette

9. Clara Honsinger

10. Katie Clouse