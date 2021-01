Alvarado daags voor het WK: “Het wordt zwaar aan een hoge hartslag”

Ceylin del Carmen Alvarado gaat zaterdag haar regenboogtrui proberen te verdedigen tijdens het WK veldrijden in Oostende. Vrijdag verkende ze het parcours alvast uitgebreid.

“Natuurlijk zou ik de regenboogtrui graag nog een jaar dragen en hem in het echt laten zien aan mijn fans”, vertelt Alvarado in een video van haar ploeg Alpecin-Fenix. “Het was erg speciaal om een heel jaar met de regenboogstrepen te rijden, maar het was ook een gek jaar. Het was jammer dat de supporters niet naar de wedstrijden konden komen kijken, maar ze konden gelukkig wel voor de televisie kijken. Al met al was het een vreemd, maar speciaal jaar.”

Ze noemt het parcours ‘vrij snel, vooral aan de ene kant van de brug’ en het zandgedeelte ‘vrij ruig’. “Het wordt zwaar aan een hoge hartslag. Ik denk dat het zandgedeelte het zwaarste deel van het parcours is. Ik verwacht weer een gevecht tussen de Nederlandse rensters. Maar er zijn een paar outsiders die ook erg goed kunnen zijn morgen, dan denk ik aan Sanne Cant. Alles kan gebeuren. Het is een nieuwe dag, een nieuwe wedstrijd, dus we gaan het zien.”