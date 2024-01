zaterdag 6 januari 2024 om 09:10

‘Als je alchol verbiedt op de cross, los je 90-95% van de probleemgevallen op’

Podcast Zaterdag en zondag sluit de kerstperiode in de cross officieel af met Gullegem (Superprestige) en Zonhoven (Wereldbeker). Een incidentrijke periode ook, met als toppunt een spugende Mathieu van der Poel naar boe-roepende zatlappen in Hulst. Hoe voorkom je dat nu? In de WielerFlits Podcast pogen Maxim, Youri en Zeger dat te beantwoorden.

In de WielerFlits-podcast halen de mannen de mogelijk grove gevolgen aan van de onrustige en onsportieve fans langs de kant van de cross. “Het is eigenlijk dé manier om die mannen uit de cross te jagen, toch”, doelt Maxim op het boegeroep tegen Mathieu van der Poel. Youri is het roerend met hem eens. “In Hulst was het de bekende druppel die de emmer deed overlopen. Misschien blijft hij een keer een winter weg uit de cross. Gaat zo’n wereldtopper die miljoenen per jaar verdient dan nog voor een paar boeroepers zijn ballen eraf draaien in de modder en de kak? Ik denk van niet, als dit zo doorgaat.”

Wat is er dan tegen te doen? Maxim haalt een oplossing aan, die al langer rondzingt in het veldrijden. “Één van de oplossingen is in ieder geval dat de afstand tussen renners en publiek wat vergroot wordt.” Toch heeft Maxim zelf zijn bedenkingen hierbij. Het is namelijk onduidelijk welke financiële gevolgen deze aanpassing zou hebben. De kostenpost voor het vergroten van de afstand zou funest kunnen zijn voor de cross.

Zeger kan zich vinden in het verhaal van Maxim, maar biedt op zijn beurt twee andere oplossingen. “Één van de oplossingen die commentator Ruben van Gucht zelf gaf is sociale controle tussen de supporters. Dat ze, hij zei het zo, een beetje meer man zijn en elkaar durven aan te spreken. Ik denk niet dat dat zo’n daadkrachtige oplossing zou zijn.” Zeger ziet meer in politie in burgerkleding bij de cross. “Als het maar 1% is van het publiek, dan zijn het er ook niet zoveel. En kunnen die gevallen er wel degelijk uitgehaald worden door de politie.”

Ook Youri doet een duit in het zakje. Hij vindt dat er één simpele en duidelijke oplossing is: een alcoholverbod. “Als je gewoon op de cross alcohol in de band doet, denk ik dat je 90, 95% van de problemen oplost. Het gooien met urine, dat doe je niet als je je volle verstand erbij hebt.” De drie heren zijn het eens, maar Youri nuanceert toch zijn uitspraak. Het is namelijk toch niet zo simpel. “Het probleem is alleen in hoeverre alcohol nodig is voor organisatoren om de cross financieel rendabel te maken.” Zeger haakt aan en is ook sceptisch over het verbod. “Ik heb toch schrik wat er dan zou gebeuren. Ik denk dat er heel veel tegenwind van de fans zou komen.”

