Alpecin-Fenix verlengt contract Julian Vermote na moeizaam jaar

Alpecin-Fenix heeft het contract van Julien Vermote met een jaar verlengd. De 32-jarige Belgische renner kwam eind maart bij de ploeg in dienst, maar moest zijn debuut uitstellen vanwege corona en de infectieziekte toxoplasmose.

“Het is mentaal heel zwaar geweest. Ik ben de ploegleiding erg dankbaar dat ze in me geloofden. Mijn toekomst lag in hun handen”, laat Vermote via Alpecin-Fenix weten. De West-Vlaming kreeg eind 2020 geen contractverlenging bij Cofidis en het duurde maanden voor hij zekerheid had over zijn toekomst. Uiteindelijk kwam het er toch van en kon hij bij Alpecin-Fenix aan de slag. Hij wilde zich maar wat graag weer bewijzen als renner, maar gezondheidsproblemen hielden hem de rest van het jaar aan de kant.

Vermote is momenteel op trainingskamp in Benicasim, aan de Spaanse Costa del Azahar. Hij kijkt ernaar uit om komend seizoen met zijn ploeggenoten te koersen. “Ik kijk al maanden uit naar dit trainingskamp. Ik ben erg gretig om met hen te rijden en zo blij om deel uit te maken van de ploeg na alles wat ik heb meegemaakt. Dat is het belangrijkste, maar ik heb nog steeds ambities. Ik wil koersen en van waarde zijn voor mijn ploeggenoten. Ik doe dit niet enkel om profrenner te zijn. Daarvoor is er te veel gebeurd.”