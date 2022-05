Alpecin-Fenix met Vermeersch en Gogl in Vierdaagse van Duinkerke

Alpecin-Fenix heeft zijn zevenkoppige selectie gepresenteerd voor de Vierdaagse van Duinkerke (3-8 mei). De Belgische formatie rekent vanaf dinsdag onder meer op Gianni Vermeersch, Michael Gogl en Robert Stannard.

Vermeersch, Gogl en Stannard kunnen wellicht iets bewerkstellingen in de zwaardere etappes van de Vierdaagse van Duinkerke. Vermeersch kende niet het beste voorjaar uit zijn carrière, maar was in de voorbije Vlaamse wedstrijden wel belangrijk in dienst van Mathieu van der Poel. Gogl en Stannard wisten hun neus dit seizoen al meerdere keren aan het venster te steken. Zo werd Gogl veertiende in de E3 Saxo Bank Classic, Stannard reed dan weer een sterke Brabantse Pijl.

Alpecin-Fenix zal het de komende dagen moeten doen zonder een echte sprinter. De formatie zal het dus eerder moeten hebben van de aanval en dit geeft renners als Maurice Ballerstedt, Julien Vermote, Ayco Bastiaens en Lionel Taminiaux wellicht de ruimte om koers te maken.

Met Hugo Hofstetter, Tim Wellens, Arnaud De Lie en Oliver Naesen staan er meerdere interessante renners aan het vertrek van de 66ste Vierdaagse van Duinkerke. Voor de laatste editie moeten we terug naar 2019, aangezien de koers in 2020 en 2021 vanwege de coronapandemie niet doorging. Mike Teunissen was drie jaar geleden de beste in het eindklassement.

Selectie Alpecin-Fenix voor Vierdaagse van Duinkerke (3-8 mei)

Ayco Bastiaens

Maurice Ballerstedt

Michael Gogl

Robert Stannard

Lionel Taminiaux

Gianni Vermeersch

Julien Vermote