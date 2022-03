Alpecin-Fenix met titelverdediger Tim Merlier naar Bredene Koksijde Classic

Tim Merlier voert Alpecin-Fenix aan in de Bredene Koksijde Classic. De Belg, die woensdag nog Danilith Nokere Koerse op zijn naam schreef, wist deze semiklassieker in 2021 te winnen en verdedigt dus zijn titel. Daarbij moet hij het overigens stellen zonder de verkouden Fabio van den Bossche.

Van den Bossche stond er aanvankelijk op voor de Bredene Koksijde Classic, maar wordt nu vervangen door de ervaren Guillaume Van Keirsbulck. Merlier krijgt daarnaast de steun van Lionel Taminiaux, Scott Thwaites, Dries De Bondt, Alexander Krieger en Simon Dehairs, van het opleidingsteam van Alpecin-Fenix.

🇧🇪 #BredeneKoksijdeClassic@MerlierTim will defend his title at the @bredenekoksijde tomorrow, together with these teammates 👇

Let's go! 🌪️ pic.twitter.com/QgTLI78ViR

— Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) March 17, 2022