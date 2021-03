Alpecin-Fenix met Philipsen en De Bondt naar Parijs-Nice

Jasper Philipsen en Dries De Bondt zijn twee interessante namen binnen de selectie van Alpecin-Fenix voor Parijs-Nice. De Belgische formatie rekent verder ook Louis Vervaeke, die wellicht in staat is om een goed klassement te rijden.

In de potentiële massasprints kan Alpecin-Fenix rekenen op de snelle sprintbenen van Jasper Philipsen en eventueel ook Kristian Sbaragli. Philipsen is nog op zoek naar zijn eerste zege van het seizoen, al heeft de nieuwe aanwinst ook nog maar drie koersdagen in de benen. De 23-jarige renner werd dinsdag nog 38ste in Le Samyn.

Met De Bondt beschikt Alpecin-Fenix ook nog over een rasaanvaller die wellicht een gooi kan doen naar een ritzege in een van de heuveletappes. Louis Vervaeke is op papier de beste klimmer en zal met interesse kijken naar de laatste etappes van de Franse rittenkoers, richting Valdeblore La Colmiane en Nice.

Senne Leysen, Oscar Riesebeek en Scott Thwaites vervolledigen de selectie. De 79ste editie van Parijs-Nice begint op zondag 7 maart met een heuvelachtige etappe in en rond Saint-Cyr-L’École.

Selectie Alpecin-Fenix voor Parijs-Nice (7-14 maart)

Dries De Bondt

Senne Leysen

Jasper Philipsen

Oscar Riesebeek

Kristian Sbaragli

Scott Thwaites

Louis Vervaeke