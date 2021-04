Alpecin-Fenix met oud-winnaar Vakoc naar de Brabantse Pijl

Alpecin-Fenix heeft bekendgemaakt welke zeven namen woensdag van start gaan in de Brabantse Pijl. Mathieu van der Poel, vorig jaar tweede en in 2019 winnaar van de Brabantse Pijl, besloot eerder al om een rustperiode in te lassen en is er dus niet bij.

Alpecin-Fenix rekent woensdag wel op een andere oud-winnaar van de Brabantse Pijl. De inmiddels 28-jarige Petr Vakoč was vijf jaar geleden nog de beste in de Vlaamse eendagswedstrijd, toen hij nog uitkwam voor wat we tegenwoordig kennen als Deceuninck-Quick-Step. Vakoč versloeg als Tsjechisch kampioen Enrico Gasparotto en Tony Gallopin voor de overwinning.

Een jaar later stond Vakoč als titelverdediger aan de start en slaagde hij er bijna in om zijn titel met succes te verdedigen. In een sprint met een klein groepje bleek alleen Sonny Colbrelli over nog snellere benen te beschikken. De vraag is of Vakoč, eerder dit jaar al tiende in de Royal Bernard Drome Classic en vijftiende in Strade Bianche, weer eens kan meedoen om de zege in de Brabantse Pijl.

Zijn werkgever Alpecin-Fenix heeft overigens meerdere pionnen om mee te spelen. Zo komen Xandro Meurisse en Floris De Tier de voorjaarsploeg versterken voor de komende heuvelklassiekers. Ook Belgisch kampioen Dries De Bondt staat aan de start van de Brabantse Pijl, net als Oscar Riesebeek, de rappe Kristian Sbaragli en de jonge Britse klimmer Ben Tulett.

Selectie Alpecin-Fenix voor Brabantse Pijl (14 april)

Dries De Bondt

Xandro Meurisse

Oscar Riesebeek

Kristian Sbaragli

Floris De Tier

Ben Tulett

Petr Vakoč