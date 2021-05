Alpecin-Fenix komt met update over blessures van vier renners

Alpecin-Fenix heeft via social media laten weten hoe het momenteel is gesteld met Sacha Modolo, Roy Jans, Petr Vakoč en Alexander Richardson. Deze renners kampen momenteel met blessures en zijn niet inzetbaar.

We beginnen met Modolo, die dit seizoen nog maar vier koersdagen in de benen heeft. De 33-jarige Italiaanse sprinter reed dit jaar alleen nog maar de Ronde van Turkije en moest bovendien opgeven in de vierde etappe naar Kemer. Modolo sukkelde lange tijd met aanhoudende knieklachten, maar er is nu licht aan het einde van de tunnel.

“Goed nieuws voor Sacha. Na geruime tijd te hebben geworsteld met een aanhoudende knieblessure, waarvoor hij meerdere behandelingen onderging, heeft hij al een paar weken pijnvrij op de fiets kunnen trainen bij lage intensiteit. Deze week is de beslissing genomen om hem op volle intensiteit te laten trainen.”

“Zijn terugkeer naar competitie hangt af van de komende weken, maar de signalen zijn goed. De Italiaanse nationale kampioenschappen zijn misschien een optie voor hem als de komende weken de zaken zich goed ontwikkelen”, schrijft Alpecin-Fenix op Facebook.

Vakoc, Jans en Richardson

Zijn Tsjechische ploeggenoot Vakoč zal al eerder een rugnummer opspelden, nadat hij bij een valpartij in de Brabantse Pijl een vingerkootje brak. “Petr is goed hersteld na de blessure aan zijn linkerhand opgelopen tijdens de Brabantse Pijl. Na een week van herstel is hij weer begonnen met trainen zonder beperkingen.”

Jans en Richardson zijn nog wat langer uit de roulatie. “Roy heeft een tijdje geleden een knieblessure opgelopen, waarna de medische staf besloot om hem te laten opereren en te opteren voor een volledig herstel. Het zogenaamde ITB-wrijvingssyndroom heeft hem al enkele weken weerhouden om te sporten.”

“Na een operatie, die hij enkele dagen geleden onderging in het AZ Herentals, zal hij na minimaal vier weken revalidatie volledig kunnen herstellen. In die periode kan hij niet trainen op hoge intensiteit. Er staan momenteel geen wedstrijden op zijn schema. Afhankelijk van zijn herstel zien we hem mogelijk vanaf de tweede helft van juli in actie.”

En over Richardson: “Alexander heeft moeite met rugklachten, waarvoor hij een behandeling krijgt in het Verenigd-Koninkrijk. Er staan momenteel geen races op zijn schema, aangezien de focus ligt op zijn herstel.”