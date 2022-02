Alpecin-Fenix heeft zestal rond voor UAE Tour, Julien Vermote ontbreekt

Alpecin-Fenix trekt met zes renners naar de UAE Tour. Kopman van de Belgische ploeg is sprinter Jasper Philipsen. Aanvankelijk zou ook Julien Vermote onderdeel uitmaken van de selectie, maar hij is positief getest op het coronavirus en moest thuisblijven.

Philipsen, die in de Verenigde Arabische Emiraten aan zijn seizoen begint, is de vooruitgeschoven pion van het Belgische ProTeam. Met Jonas Rickaert, Kristian Sbaragli, Gianni Vermeersch, Scott Thwaites en Robert Stannard krijgt de sprinter veel renners mee in dienst.

Vorig jaar debuteerde Alpecin-Fenix in de UAE Tour. Toenmalig Nederlands kampioen Mathieu van der Poel wist toen de eerste etappe te winnen, maar diezelfde avond stapte de ploeg nog uit koers vanwege een coronageval in de selectie.

Selectie Alpecin-Fenix voor de UAE Tour (20-26 februari)

Jasper Philipsen

Jonas Rickaert

Kristian Sbaragli

Robert Stannard

Scott Thwaites

Gianni Vermeersch