Alpecin-Fenix heeft selectie voor Ronde van Lombardije op papier

Alpecin-Fenix rekent in de Ronde van Lombardije op een ploeg vol vrijbuiters. Floris De Tier, Xandro Meurisse, Jimmy Janssens en Louis Vervaeke zijn de Belgische deelnemers. Ook de jonge Brit Ben Tulett is van de partij.

Voor de 20-jarige Tulett is het zijn laatste wedstrijd voor Alpecin-Fenix, aangezien hij volgend jaar zal uitkomen voor INEOS Grenadiers. De beloftevolle klimmer wist in het voorjaar zijn neus nadrukkelijk aan het venster te steken. Zo werd hij twaalfde in de Waalse Pijl en zeventiende in de Amstel Gold Race. In augustus eindigde hij ook keurig als negende in de Ronde van Polen.

Meurisse, Vervaeke en Petr Vakoč kunnen wellicht iets bewerkstelligen in de finale van de Ronde van Lombardije. Ook De Tier is een renner om in het oog te houden na een vrij goede Vuelta a España. Janssens en de Italiaanse sprinter Kristian Sbaragli vervolledigen de selectie.

Selectie Alpecin-Fenix voor Ronde van Lombardije (zaterdag 9 oktober)

Jimmy Janssens

Xandro Meurisse

Kristian Sbaragli

Floris De Tier

Ben Tulett

Petr Vakoč

Louis Vervaeke