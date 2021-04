Alpecin-Fenix heeft selectie voor Amstel Gold Race rond

Alpecin-Fenix heeft zijn zevenkoppige selectie voor de Amstel Gold Race bekendgemaakt. De Belgische formatie moet het zondag doen zonder de winnaar van 2019, Mathieu van der Poel, en trekt zonder absolute kopman naar Zuid-Limburg.

Jimmy Janssens, Xandro Meurisse, Oscar Riesebeek, Kristian Sbaragli, Floris De Tier, Ben Tulett en Philipp Walsleben staan zondag wel aan de start van de Amstel Gold Race. De meeste renners (Meurisse, Riesebeek, Sbaragli, De Tier en Tulett) reden afgelopen woensdag ook al de Brabantse Pijl.

Riesebeek bleek de beste renner in de daguitslag. De 28-jarige Nederlander kwam na een aanvallende koers als negende over de streep in Overijse, in een groepje op slechts zeven seconden van winnaar Tom Pidcock. Riesebeek reed drie jaar geleden als vroege vluchter al eens opvallend lang in beeld tijdens de Amstel Gold Race.

Petr Vakoč is er komende zondag dan weer niet bij. De Tsjech heeft bij een valpartij in de Brabantse Pijl, een koers die hij in 2016 wist te winnen, een breukje opgelopen in een vingerkootje. Alpecin-Fenix moet het nu enkele weken doen zonder Vakoč.

Selectie Alpecin-Fenix voor Amstel Gold Race (18 april)

Jimmy Janssens

Xandro Meurisse

Oscar Riesebeek

Kristian Sbaragli

Floris De Tier

Ben Tulett

Philipp Walsleben