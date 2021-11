Alpecin-Fenix haalt sprinttalent Henri Uhlig aan boord

Alpecin-Fenix heeft Henri Uhlig voor volgend seizoen toegevoegd aan zijn beloftenploeg. Het 20-jarige Duitse talent heeft een goede sprint in de benen en kan ook kortere beklimmingen aan. Hij koerste afgelopen jaar in eigen land voor Rad-Net Rose.

Uhlig begon afgelopen seizoen in Kroatië waar hij tweede werd in de proloog van de Istrian Spring Trophy. In de laatste etappe bewees de Duitser zijn goede vorm met wederom een tweede plaats. Daarna kende hij een moeizame periode, maar was hij nog wel vierde in de openingstijdrit van de Oberösterreichrundfahrt. Tijdens de Duitse kampioenschappen werd hij twaalfde in de tijdrit voor beloften en verscheen hij bij de profs aan de start in de wegkoers.

In de tweede helft van het seizoen deed Uhlig, die het later goed wil doen in de klassiekers en de eendagswedstrijden, onder andere de Etoile d’Oir en de Tour Alsace. Ook was hij met een Duitse gelegenheidsploeg onder aanvoering van John Degenkolb en Jonas Rutsch in de Deutschland Tour gestart. Overigens heeft Uhlig ook zijn sporen in het veldrijden liggen: in 2020 was hij zesde tijdens het Duits kampioenschap voor beloften.

The word is out😳🙌 proud to join @AlpecinFenix Devo next season! Thanks everyone for this oppurtunity! https://t.co/zS4igmvbEs — Henri Uhlig (@henri_uhlig) November 26, 2021