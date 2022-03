Alpecin-Fenix en INEOS Grenadiers maken selecties bekend voor Milaan-Turijn

De selecties voor Milaan-Turijn blijven binnenstromen. Alpecin-Fenix rekent in de midweekse sprinterskoers op zijn Italiaanse sprinters Jakub Mareczko en Kristian Sbaragli, INEOS Grenadiers trekt met ex-wereldkampioen Michał Kwiatkowski, Ben Swift en Laurens De Plus naar Italië.

Jakub Mareczko is bij Alpecin-Fenix de vooruitgeschoven pion. De 27-jarige Italiaan, bezig aan zijn eerste seizoen voor de formatie van de gebroeders Roodhooft, was dit jaar al succesvol in de Tour of Antalya. In de Turkse rittenkoers was Mareczko in de slotetappe te snel voor Arvid de Kleijn en Matteo Malucelli. Tobias Bayer, Simon Dehairs, Jimmy Janssens, Kristian Sbaragli (eveneens een gevaarlijke klant) en Lionel Taminiaux komen woensdag ook in actie.

Binnen het kamp van INEOS Grenadiers is het vooral uitkijken naar Ben Swift. De Britse wegkampioen is op papier de snelste renner van de Britse formatie en mag hopen op een sprint. De selectie bestaat verder uit Michał Kwiatkowski, Eddie Dunbar, Laurens De Plus en Cameron Wurf.

Selectie Alpecin-Fenix voor Milaan-Turijn (16 maart)

Tobias Bayer

Simon Dehairs

Jimmy Janssens

Jakub Mareczko

Kristian Sbaragli

Lionel Taminiaux

Selectie INEOS Grenadiers voor Milaan-Turijn (16 maart)

Laurens De Plus

Eddie Dunbar

Michał Kwiatkowski

Ben Swift

Cameron Wurf