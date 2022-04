Alpecin-Fenix bevestigt komst Verstrynge, Vandebosch en Wyseure

Veldrijders Emiel Verstrynge, Toon Vandebosch en Joran Wyseure, de wereldkampioen cross bij de beloften, komen dit wegseizoen uit voor Alpecin-Fenix Development Team. Dit nieuws ging al een tijdje rond, maar wordt nu bevestigd door de Belgische ploeg op haar sociale media.

Verstrynge en Wyseure komen over van het Tormans CX-team, dat momenteel nog verbonden is aan Intermarché-Wanty-Gobert. Aan het eind van het jaar komt er echter een scheiding tussen beide partijen, en haakt het Tormans CX aan bij Quick-Step Alpha Vinyl. Eerder werd al duidelijk dat Verstrynge en Wyseure dezelfde overstap niet zouden maken en spraken ze uit dat ze zouden vertrekken naar Alpecin-Fenix. Nu bevestigt de ploeg dat nieuws zelf.

Wyseure poseerde ook al in een Alpecin-Fenix-versie van zijn wereldkampioenentrui, zoals te zien is op de onderstaande foto. Toon Vandebosch komt over van Pauwels Sauzen-Bingoal. Ook van Vandebosch, die afgelopen winter als achtste in de Wereldbeker, ging al het gerucht dat hij de overstap naar Alpecin-Fenix zou maken.

U23-wereldkampioen CX Joran Wyseure poseert intussen al in @AlpecinFenix outfit (bron: HLN) pic.twitter.com/ylQqbqkcof — Nico Dick (@NicoDick) March 7, 2022

A warm welcome to Emiel Verstrynge, Toon Vandebosch and U23 CX world champion Joran Wyseure, who have joined our #AlpecinFenix Development Team for this year’s road season! 🔵🔴 pic.twitter.com/SuLkP3a64O — Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) April 7, 2022