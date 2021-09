Alpecin-Fenix beslist maandag over najaar Mathieu van der Poel

Alpecin-Fenix bekijkt maandag of het WK in Vlaanderen en Parijs-Roubaix nog haalbaar zijn voor Mathieu van der Poel, die vanwege rugproblemen sinds de Olympische Spelen in Tokio niet meer in actie kwam. Naar verluidt is er geen beterschap merkbaar.

Plan B, the fall & rise over Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Bekijk de documentaireover Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Koop nu jouw ticket

Het is Het Laatste Nieuws dat het nieuws over Alpecin-Fenix en Mathieu van der Poel meldt. De ploeg houdt maandag een overleg met de medische en sportieve staf. Op basis daarvan wordt bepaald of het WK wielrennen in Vlaanderen (op 26 september) en Parijs-Roubaix (3 oktober) nog haalbaar zijn voor de Nederlandse renner, of dat hij zijn wegseizoen vroegtijdig beëindigt. Naar het zich laat aanzien wordt de kans dat het dat laatste wordt, steeds groter.

Van der Poel kampte al voor de Olympische Spelen van Tokio met rugklachten, en zijn valpartij in de olympische mountainbikewedstrijd hebben de problemen verder verergerd. Volgens de krant is er geen beterschap merkbaar. De afgelopen dagen reed hij best grote afstanden, maar aan een lage intensiteit. Bezigheidstherapie, noemen ze het bij de ploeg. “Hij rijdt met de fiets, maar hij traint niet. Maar dat kan je niet blijven doen. Dat heeft geen zin”, klinkt het.