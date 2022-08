Alpecin-Deceuninck scoort al twee jaar in elke grote ronde, alleen UAE doet beter

Alpecin-Deceuninck treedt pas volgend jaar toe tot de WorldTour en niemand die twijfelt dat het team daar ook klaar voor is. Dat bewijzen ook de cijfers. De ploeg van de broers Roodhooft is aan haar zesde opeenvolgende grote ronde toe en daarin boekte het maar liefst twaalf ritzeges, waarvan minstens één in elke GT.

Tim Merlier opende vorig jaar de rekening voor Alpecin-Fenix met winst in de tweede etappe van de Ronde van Italië. In de Tour de France deed de huidige Belgische kampioen dat kunstje over in de derde rit, daags nadat Mathieu van der Poel al voor winst zorgde op de Mûr de Bretagne.

In diezelfde Tour bleef Jasper Philipsen op ereplaatsen steken, maar in de Vuelta a España zette de Limburger dat dan weer recht met twee ritzeges. Zo verzamelde Alpecin-Fenix vijf etappes in de eerste drie grote rondes waaraan het deelnam.

Bevestigen is voor niemand evident, toch werd dat rijtje dit jaar gewoon voortgezet. Na winst van Mathieu van der Poel in de eerst rit in lijn van de Giro (in Hongarije), scoorden ook nog vrijbuiters Stefano Oldani en Dries De Bondt in Italië. Jasper Philipsen haalde dan weer zijn gram in de Tour de France. Hij won er twee massasprints en ving daarmee netjes de mindere periode van Mathieu van der Poel op.

En ook in de Ronde van Spanje loopt het opnieuw op wieltjes. Tim Merlier slaagde er niet in te winnen in Utrecht of Breda, maar de voorbije dagen zette Zwift-fenomeen Jay Vine de ploeg in de kijker met twee ritzeges in drie dagen tijd. Zo telt Alpecin-Deceuninck (Deceuninck volgde op 1 juli Fenix op als tweede naamsponsor) reeds een dozijn zeges in zes grote rondes.

Tien op een rij voor Team UAE

Dat een ProTeam dit verwezenlijkt, is sowieso uniek. Maar er zijn de voorbije jaren ook weinig WorldTeams die zo goed scoorden wat ritzeges in grote rondes betreft. Jumbo-Visma staat dit jaar al op tien stuks, waarvan twee in de Giro, zes in de Tour en twee in de Vuelta. Vorig jaar totaliseerde het Nederlandse team ook acht ritzeges in grote rondes, maar slaagde het er niet in te scoren in de Giro.

Ineos Grenadiers bijvoorbeeld won dit jaar nog maar één GT-etappe, namelijk met Tom Pidcock in de Tour. In 2021 liet het vier ritzeges in de Giro optekenen. Ook Quick-Step-Alpha Vinyl scoort hoog, maar slaagde er in de Giro van vorig jaar dan weer niet in ritwinst te boeken. Ook in de Vuelta van dit jaar wist het – na acht etappes – nog niet te winnen.

Alleen UAE doet in dit lijstje nog beter dan Alpecin-Deceuninck. Het topteam uit de Emiraten won sinds de Vuelta 2019 in elke ronde waarin het van start ging. Marc Soler zorgde er deze week voor dat UAE nu tien rondes op rij met minstens één ritzege naar huis mag. Tadej Pogacar startte het reeksje in de Vuelta 2019.

De teams met langste ‘streak’ tot op heden:

1. UAE Team Emirates – zege(s) in 10 grote rondes op rij

2. Alpecin-Deceuninck – 6

3. Jumbo-Visma – 5

4. Quick-Step-Alpha Vinyl – 4 (zonder Vuelta ’22)

5. Team BikeExchange & Trek-Segafredo – 2 (zonder Vuelta ’22)