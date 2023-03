Alpecin-Deceuninck rekent op Jasper Philipsen en Søren Kragh Andersen in Gent-Wevelgem

Alpecin-Deceuninck wil zondag scoren in Gent-Wevelgem met Jasper Philipsen en Søren Kragh Andersen. De twee kopmannen krijgen steun van onder meer wereldkampioen gravel Gianni Vermeersch. Kragh Andersen werd vorig jaar nog vijfde in Gent-Wevelgem.

Philipsen is de snelle man van dienst voor Alpecin-Deceuninck zondag. De Limburger bewees echter dat hij meer is dan een sprinter door de Classic Brugge- De Panne op imponerende wijze te winnen. Philipsen reed de hele dag in het offensief en werkte het vervolgens af in een sprint met vier.

Sterke Kragh Andersen

Kragh Andersen is ook goed begonnen aan het seizoen. De Deen toonde zich in Milaan-San Remo in dienst van Mathieu van der Poel en werd zelf nog vijfde. Vrijdag was hij ook meer dan in orde in de E3 Saxo Classic, wat uiteindelijk resulteerde in een negende plaats.

De selectie wordt aangevuld met de Belg Robbe Ghys, de Duitsers Maurice Ballerstedt en Alexander Krieger en de Zwitser Silvan Dillier.

