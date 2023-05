Alpecin-Deceuninck bevestigt komst van beloftevolle Sente Sentjens

Het hing al een tijdje in de lucht, maar het is nu ook definitief: Sente Sentjens heeft een profcontract getekend bij Alpecin-Deceuninck. De nog altijd maar 17-jarige Belg, de zoon van voormalig beroepsrenner Roy Sentjens, tekent voor drie jaar.

Sentjens mag zich op 1 januari 2024 prof noemen, maar Alpecin-Deceuninck zal hem eerst nog een tijdje laten rijpen in de opleidingsploeg. De komst van de beloftevolle renner zat al langer in de pijplijn. “De ploeg toonde ruim een jaar geleden al interesse. Bij een eerste gesprek voelde ik al meteen veel vertrouwen. Ik heb dan ook niet erg getwijfeld”, laat de gloednieuwe aanwinst weten.

De jongeling mocht in januari al een week met de ploeg meetrainen in het Spaanse Denía. “Daar werd ik meteen goed opgevangen en was ik onder de indruk van de professionele omgeving. Dit is een prima team om mijn eerste stappen bij de profs te zetten. Ik begin eerst bij de opleidingsploeg. Zo kan ik rustig en stap voor stap doorgroeien”, aldus Sentjens, die nu nog uitkomt voor AC Balen, de club waar ook Tom Boonen en Remco Evenepoel voor reden.

Veelwinnaar

Sentjens, die ook in de belangstelling stond van Soudal Quick-Step, is buitengewoon succesvol in de juniorencategorie. In zijn eerste jaar als junior won hij met Kuurne-Brussel-Kuurne meteen zijn eerste de beste UCI-koers van het jaar, nota bene de koers waarin zijn vader zijn eerste profzege boekte. Nadien werd hij onder meer dertiende in Parijs-Roubaix U19, vierde in de E3 Classic U19, achtste in La Route des Géants (een soort mini-Gent-Wevelgem) en reed hij het WK in het Australisch Wollongong.

Dit jaar trekt hij de goede lijn schijnbaar moeiteloos door. Sentjens zegevierde al in de E3 Saxo Bank Classic U19, won tijdritten in de Guido Reybrouck Classic en de Trophée Centre Morbihan en was met twee etappezeges en het eindklassement ook zeer succesvol in de Franse rittenkoers Tour de Gironde International. Ook werd hij derde in Gent-Wevelgem en negende in Luik-Bastenaken-Luik.