Alpecin-Deceuninck bevestigt komst ploegleider Preben Van Hecke

Alpecin-Deceuninck kan volgend jaar rekenen op Preben Van Hecke in de volgwagen. De 40-jarige ex-prof zal vanaf volgend jaar als ploegleider fungeren van onder meer Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen en (nieuwkomer) Søren Kragh Andersen.

De komst van Van Hecke werd eerder al gemeld in de wandelgangen, maar nu heeft de formatie van de gebroeders Roodhooft het ook met de buitenwereld gedeeld. De Belg was dit jaar actief als ploegleider van het continentale Minerva Cycling Team. Alpecin-Deceuninck promoveert na dit seizoen naar de WorldTour en heeft dus nood aan een extra ploegleider.

“Na een zestienjarige profcarrière werd ik dit jaar ploegleider en dat pakte goed uit. Dat ik nu al de stap kan maken naar een topteam, zorgt voor enorm veel enthousiasme. Met mijn jarenlange ervaring in het peloton hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het sterke collectief dat Alpecin-Deceuninck nu al is”, laat Van Hecke weten via zijn nieuwe werkgever.

Van Hecke boekte zijn grootste zege als renner in 2015: dat jaar werd hij in Tervuren verrassend Belgisch kampioen op de weg. Op zijn erelijst prijken ook overwinningen in de Grand Prix de la Somme, Schaal Sels, de Noord-Nederland Tour en de Ster Elektrotoer.