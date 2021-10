Alpe d’Huez keert op Franse feestdag terug in de Tour de France

Na vier jaar van afwezigheid keert de Nederlandse berg l’Alpe d’Huez terug in het schema van de Tour de France. Morgen presenteerde de ASO het parcours van de Tour de France 2022 opnieuw voor vele genodigden in het Palais des Congrès in hartje Parijs. Diverse bronnen hebben aan WielerFlits bevestigd dat de Alpenklim met 21 haarspeldbochten op de Franse feestdag donderdag 14 juli het decor is voor een van de belangrijkste bergritten in de komende Tour.

De laatste keer dat l’Alpe d’Huez in het Tour-schema opdook was in 2018. Met een slimme sprint wist Geraint Thomas de rit te winnen voor Tom Dumoulin, nadat Steven Kruijswijk de rit gekleurd had met een lange solo. De Limburger baalde op zijn beurt na afloop dat hij door een schakelfout niet het optimale uit de sprint tegen Thomas kon halen. Voorheen zat l’Alpe d’Huez vrijwel een keer in de twee jaar in het Tour-parcours, maar die regelmaat heeft organisator ASO eruit gehaald.

WielerFlits kreeg ook bevestigd dat Courchevel de Tour de France niet komend jaar maar in 2023 opnieuw mag ontvangen. Dit houdt normaal in dat er dan opnieuw een aankomst op de steile Col de la Loze zal plaats vinden. De Colombiaan Miguel Ángel López won in 2020 voor het eerst op de Col de la Loze.