Almeida verwacht vuurwerk in Blockhaus-etappe: “We gaan veel aanvallen zien”

De negende etappe in de Giro d’Italia, met aankomst op Blockhaus, is met rood omcirkeld in de agenda’s van de renners met klassementsambities. João Almeida, de kopman namens UAE Emirates, verwacht een echte strijd tussen de toppers. “Vandaag is een grote dag, als je ambities hebt voor het podium”, klinkt het in gesprek met Velonews.

Almeida wist zich in de eerste Giro-week aardig weg te stoppen, maar zal vandaag zijn kaarten op tafel moeten leggen. De renners trekken in de negende etappe namelijk tot twee keer toe over de klim van Blockhaus. De finish ligt op deze mythische berg van bijna 14 kilometer aan gemiddeld 8,5%. “Ik koers graag onder de radar, maar de rit van zondag is heel erg belangrijk. Als je wil meestrijden voor het podium, moet je vandaag uit de schaduw treden.”

“In de komende ritten zijn er weinig kansen”

“Ik verwacht veel aanvallen, aangezien er in de komende etappes weinig kansen zijn. De vijf ritten die na de Blockhaus volgen, zijn niet zo zwaar”, aldus Almeida, die met vertrouwen uitkijkt naar de eerste échte confrontatie in het gebergte. “Ik voelde me in de etappe van vrijdag behoorlijk goed. Dat is een goed teken. Maar dat is ook het geval voor mannen als Simon Yates, Richard Carapaz, Romain Bardet en Mikel Landa. Ze zien er allemaal goed uit.”

“Dat zijn mannen die gaan strijden voor het podium. Ik wil ook op het podium eindigen. Het zal wel lastig worden. Ik denk dat de eindzege net wat te hoog gegrepen is, maar een podiumplek zal ook aanvoelen als winst.” De 23-jarige Portugees staat momenteel achtste in het klassement, op slechts 16 seconden van Simon Yates. De Brit heeft, van de favorieten voor de eindzege, momenteel de beste uitgangspositie.