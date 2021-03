Almeida verliest leiderstrui in Catalonië: “Wist dat het lastig zou worden”

João Almeida begon woensdag als leider de Ronde van Catalonië aan de bergrit naar Vallter 2000, maar na afloop moest hij die trui doorgeven aan Adam Yates. Voor de Portugees van Deceuninck-Quick-Step was dat geen verrassing. “Ik wist dat het lastig zou worden om de trui te behouden”, zegt hij.

“De slotklim was erg zwaar”, aldus Almeida. “Maar toch ging ik er voor. De ploeg heeft mij de hele dag geholpen, daar wil ik ze voor bedanken. Op de klim kwamen de aanvallen al vroeg, en anderen waren gewoon sterker. Ik heb alles gegeven en ben blij met mijn prestatie.”

Almeida werd uiteindelijk zestiende op Vallter 2000, op 46 seconden van ritwinnaar en nieuwe leider Adam Yates. In het klassement is de Portugese kopman nu derde, op 49 seconden achterstand. “Die derde plek is mooi, maar er komen nog vier zware etappes aan”, waarschuwt hij. Almeida is wel nog drager van de jongerentrui.