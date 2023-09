zondag 3 september 2023 om 08:44

Almeida komt nog maar eens ten val in Vuelta: “Gelukkig verdween de pijn”

Het ging in de eerste week van de Vuelta a España nog niet vaak over João Almeida, maar de Portugees van UAE Emirates doet nog altijd volop mee in de strijd om de eindoverwinning. Almeida wist ook zaterdag in de finale naar Xorret de Catí zijn karretje aan te haken, al verliep de rit niet helemaal naar wens.

Almeida kwam namelijk al vroeg in de etappe ten val en dat was niet de eerste keer in deze Ronde van Spanje. “Het was niet mijn beste dag. Ik voelde me lichamelijk heel erg goed, ik had zelfs een van mijn beste dagen op de fiets”, zo blikt de 25-jarige coureur op de website van zijn werkgever UAE Emirates terug op de etappe. Op een beklimming ging het mis voor Almeida. “Er was iets mis met de weg, ik verloor mijn evenwicht en kwam vervolgens hard ten val.”

“Ik raakte met het frame of mijn stuur vol mijn beenspier. Die was daarna flink opgezwollen en dat was pijnlijk. Ik stapte wel weer op de fiets en heb er daarna nog alles uitgehaald. Gelukkig verdween de pijn tegen de tijd dat we de slotklim opdraaiden. Het is me gelukt om bij de favorieten te blijven en ik wist zo mijn dag te redden.”

Almeida staat er dus nog altijd goed voor in het klassement (11e op 3:09 van leider Sepp Kuss, red.) en is ook optimistisch richting de komende sleuteletappes. “Het is niet iets ernstigs. Ik hoop er de komende vier tot vijf dagen weer door te komen, zodat ik weer op mijn normale niveau kan presteren”, klinkt het.