Allinq versterkt zich met Rick Ottema en Elmar Abma

De continentale ploeg van Allinq heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Rick Ottema en Elmar Abma. De ervaren Ottema komt over van Metec-SOLARWATT, waar hij de afgelopen vier seizoenen koerste. Abma maakt de overstap van Willebrord Wil Vooruit.

“’Ik heb er vier mooie jaren gehad, maar keer bij het Allinq weer terug naar de koersfilosofie die ik daarvoor ook bij Babydump en Alecto gewend was”, reageert de 30-jarige Ottema bij CyclingOnline op zijn transfer. “Ook Allinq is een ploeg waar we als collectief zoveel mogelijk situaties willen creëren waarin we voor de winst kunnen meedoen. Ik ben blij dat de ploeg in mij een extra troef ziet die in de finales een belangrijke rol kan spelen.”

“Ik wil in 2023 weer een goed voorseizoen rijden met wedstrijden als Olympia’s Tour en de Ronde van Drenthe als mooie doelen. En de etappekoersen die we rijden, bieden zeker ook kansen voor me”, aldus Ottema, die dit jaar een etappe won in de Tour du Loit et Cher.

De 18-jarige Elmar Abma koerste het afgelopen seizoen nog voor de juniorenploeg van Willebrord Wil Vooruit. Naast het koersen op de weg rijdt hij ook op de baan.