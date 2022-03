Allinq CT slaat slag in openingsploegentijdrit Olympia’s Tour

Allinq CT is Olympia’s Tour goed begonnen. De Nederlandse formatie won etappe 1a, een 7,2 kilometer lange ploegentijdrit, door VolkerWessels en Metec-SOLARWATT p/b Mantel te verslaan. Arne Peters is de eerste leider.

De ploegentijdrit waarmee Olympia’s Tour begon, was biljartvlak, 7,2 kilometer lang en ging van Collendoorn naar Hardenberg. Het parcours was vanwege de nodige haakse bochten behoorlijk technisch. De eerste ploeg die van start ging, EFC-L&R-AGS, wist niettemin flink door te rijden. De Belgische formatie stond een tijdlang aan kop.

Het eerste team dat onder de tijd van EFC-L&R-AGS dook, bleek achteraf de uiteindelijke winnaar: Allinq CT. Jelle Bootsveld, Jasper Schouten, Tim Bierkens, Roy Eefting, Arne Peters en de Australiër Aden Paterson zetten een scherpe richttijd neer. Met 8:32 waren ze meer dan twintig seconden sneller dan de aanvankelijke leiders. Meerdere teams, waaronder het Riwal van Elmar Reinders, beten vervolgens hun tanden stuk op de tijd van de mannen van ploegleider Marc Zonnebelt.

Tijd Allinq houdt stand

Ook de renners van VolkerWessels, die uitstekend aan het seizoen begonnen en derhalve tot de favorieten gerekend werden, moesten het hoofd buigen. Zij strandden op vier seconden van Allinq. Ook ABLOC CT, Metec-SOLARWATT p/b Mantel en BEAT kwamen er niet aan, net als de buitenlandse ploegen, die allen tekort kwamen.

Allinq, dat deze winter het levenslicht zag als Continental-formatie van WV De IJsselstreek, boekte zodoende de eerste officiële zege in haar nog jonge historie. Arne Peters passeerde als eerste renner van de ploeg de finish en mocht dus de leiderstrui ophalen. Hij zal zijn tricot vanmiddag, in een etappe van en naar Hardenberg over 74,6 kilometer, moeten verdedigen.