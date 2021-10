‘Allez opi-omi!’-vrouw kent op 9 december definitieve straf

Donderdag verscheen de vrouw voor de rechter die afgelopen zomer tijdens de Tour de France zorgde voor een massale valpartij. De zaak kwam voor in Brest en de rechtbank besloot de zaak in beraad te nemen. Het openbaar ministerie eist een “waarschuwingsstraf” van vier maanden cel voorwaardelijk. De uitspraak volgt op donderdag 9 december.

De vrouw stond tijdens de openingsetappe van de Tour met haar rug naar de renners toe en had een bord vast met daarop de tekst ‘Allez opi-omi!’. Tour-organisatie ASO en rennersvakbond CPA deden nog dezelfde dag aangifte en vier dagen later werd de vrouw opgepakt. De ASO diende uiteindelijk geen aanklacht tegen de vrouw in, maar de CPA besloot wel juridische stappen te ondernemen.

“We zijn ervan overtuigd dat ze het niet met opzet heeft gedaan”, liet Gianni Bugno – voorzitter van de rennersvakbond – eerder weten. “Maar met haar onvoorzichtige gedrag heeft ze de gezondheid van veel renners in gevaar gebracht.” De CPA eist geen geld van de vrouw, maar wil aandacht vragen voor de problematiek rondom gevaarlijke toeschouwers.

Symbolisch bedrag

Het openbaar ministerie kwam vandaag tijdens de zitting in Brest met de volgende eis: een “waarschuwingsstraf” van vier maanden cel voorwaardelijk. De advocaten van de civiele partijen vroegen daarnaast een symbolische euro om de geleden schade. De vrouw wordt vervolgd voor “het in gevaar brengen van anderen” en “het toebrengen van onopzettelijke verwondingen die een arbeidsongeschiktheid van maximum 3 maanden tot gevolg hebben gehad”.

Het is nog even wachten op een uitspraak in de zaak. De rechtbank van Brest neemt de zaak in beraad tot 9 december. De beklaagde was overigens niet aanwezig bij de zaak.