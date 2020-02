Alles wat je moet weten over de Nederlandse continentale ploegen van 2020 zaterdag 29 februari 2020 om 10:00

De Ster is niet ver! Veel coureurs rijden zaterdag in de Craft Ster van Zwolle hun eerste wedstrijd van het seizoen. Het betekent ook dat het publiek voor het eerst dit jaar in aanraking komt met de Nederlandse continentale ploegen. Wij stellen ze in deze editie van WielerFlits Nationaal uitgebreid aan je voor.

À BLOC CT

Het wielerteam van À BLOC werd opgericht in 2014, toen was het nog een combinatie van Parkhotel Valkenburg en Monkey Town. Beide bedrijven zijn inmiddels vertrokken als sponsoren, een gat waar bierproducent À BLOC in is gesprongen voor de Noord-Hollandse ploeg. De selectie van teammanager Paul Tabak is zestien man groot, met veel jong talent.

Transfers

De opvallendste uitgaande transfer van À BLOC was die van Alex Molenaar. Het 19-jarige klimtalent verraste vorig jaar in Portugal, Oostenrijk, China en Roemenië met meerdere overwinningen. Hoewel hij nog een doorlopend contract had, kreeg Molenaar de kans om de stap te maken naar Burgos-BH. Sprinter Bas van der Kooij, die twee zeges boekte in 2019, kon blijven maar koos voor BEAT Cycling Club. Rick Pluimers sluit aan bij de Jumbo-Visma Academy en er is afscheid genomen van Folkert Oostra, Chiel Breukelman en de twee Italianen: Antonio Santoro en Nicola Gaffurini.

À BLOC greep het moment aan om de selectie andermaal te verjongen. Er zijn louter beloftenrenners aangetrokken. Vooral allrounder Bodi del Grosso (18) en klimmer Meindert Weulink (20) hebben de ploeg al verrast. Stijn Daemen (20) en Aden Paterson (21) komen over van clubteams, evenals sprinter André Luijk (24) en parttime-mountainbiker Stijn Appel (23). Marco Doets (24) maakt de transfer van het gestopte Alecto.

Ambities 2020

Binnen À BLOC spreekt men het doel uit om talentvolle renners op te leiden voor het profniveau. Gehoopt wordt dat binnen de huidige selectie een ‘nieuwe’ Alex Molenaar zit. Een jong talent dat kennismaakt met het profpeloton, dat de ploeg kan verrassen en voor succes kan zorgen. Door de komst van de opleidingsploegen van Jumbo-Visma en Team Sunweb wordt veel in dezelfde vijver gevist, maar À BLOC gaat door op de ingeslagen weg.

Ervaren renners als Ivar Slik (26), Wim Kleiman (26), Rick van Breda (30) en Maarten de Jonge (34) kunnen zelf voor hun kansen gaan, maar zijn ook belangrijk in de begeleiding van de jongelingen. Als een van de weinige Nederlandse continentale teams rijdt À BLOC veel buitenlandse rittenkoersen. Het is de vraag hoeveel Chinese wedstrijd nog doorgaan dit jaar, maar het biedt de ploeg in ieder geval de kans om ook elders te scoren. Daarom is À BLOC ook niet een ploeg met alleen maar hardrijders, maar ook klimtypes.

Omdat À BLOC zich aangemeld heeft voor de ProSeries, mag de ploeg ook starten in de ZLM Tour.

Selectie 2020

Stijn Appel (23)

Stijn Daemen (20)

Marco Doets (24)

Bodi del Grosso (18)

Adriaan Janssen (24)

Jeen de Jong (24)

Maarten de Jonge (24)

Wim Kleiman (26)

Lars Loohuis (19)

André Luijk (24)

Aden Paterson (21)

Martins Pluto (22)

Ivar Slik (26)

Rick van Breda (30)

Mel van der Veekens (21)

Meindert Weulink (20)

Teamwatcher: Nick Doup

BEAT CYCLING CLUB

Bas van der Kooij - foto: BEAT Cycling Club Stefano Museeuw - foto: RV

BEAT Cycling Club bestaat pas sinds 2017, maar profileert zich ondertussen als de tweede wielerploeg van Nederland. Op basis van de UCI World Ranking van vorig jaar klopt dat ook, want door het wegvallen van Roompot-Charles staat alleen Jumbo-Visma hoger op de ranglijst. Kan BEAT het goede 2019 nog verbeteren en doorgroeien tot ProTeam?

Transfers

Piotr Havik en Martijn Budding kleurden vorig jaar het seizoen van BEAT Cycling Club. Havik was als individuele renner getuige van de geboorte van BEAT. Hij onderscheidde zich in 2019 in lastige eendagswedstrijden, met winst in de GP Stad Zottegem als uitschieter. Budding won de Ronde van Rhodos en een rit in Kreiz Breizh Elites. Het leverde beide renners een transfer op naar Riwal-Readynez. De Belg Daan Hoeyberghs vertrok via de achteruitgang naar het kleine Acrog-Tormans.

In de breedte is het niveau van BEAT Cycling Club vooruitgegaan. Jan-Willem van Schip werd opgevist bij Roompot-Charles, nadat geen profploeg de sterke weg- en baanrenner een contract aanbood. Bas van der Kooij komt over van Monkey Town en moet BEAT ook extra mogelijkheden bieden als wedstrijden uitdraaien op sprints, terwijl hardrijder Marten Kooistra overkomt van SEG Racing Academy.

Last minute werd Stefano Museeuw nog aangetrokken, zoon van inderdaad. Vanwege het olympische programma van Van Schip (baan) en Daniel Abraham (Paralympics) heeft BEAT gekozen voor een extra renner in de wegselectie. Museeuw zou eigenlijk voor Team Monti uitkomen, maar dat avontuur ging niet door.

Ambities 2020

De continentale ploeg steekt de ambities niet onder stoelen of banken: BEAT Cycling Club wil in 2021 de stap maken en ProTeam worden. Daarvoor zijn komend seizoen (naast extra sponsoren) de nodige prestaties en ook overwinningen nodig. De ploeg heeft zich aangemeld voor de ProSeries, waardoor het zich in enkele Belgische en Nederlandse Pro-koersen al kan meten het huidige profpeloton.

Bas van der Kooij is een van de vooruitgeschoven pionnen. Als sprinter zal het in de finales vaak op hem aankomen. Van der Kooij is niet altijd ‘plan A’ binnen BEAT, want met Jan-Willem van Schip, Marten Kooistra en Luuc Bugter zijn er genoeg renners die aanvallend en attractief kunnen koersen. Daarmee wil men bij BEAT laten zien dat het klaar is om te groeien naar ProContinentaal niveau.

Selectie 2020

Daniel Abraham (35)

Luuc Bugter (26)

Yves Coolen (24)

Nahom Desale (27)

Bas van der Kooij (24)

Marten Kooistra (22)

Adam Lewis (24)

Alex Mengoulas (22)

Stefano Museeuw (22)

Jan-Willem van Schip (25)

Guillaume Seye (23)

Teamwatcher: Nick Doup

JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM

Nieuw in het bastion van het Nederlandse Continental-circuit is de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Het Development Team is onderdeel van de Jumbo-Visma Academy, waarmee de Nederlandse WorldTour-ploeg kinderen en jongeren wil stimuleren om meer te gaan wielrennen. Dit beloftenteam moet dienen als tussenstap tussen de recreanten en – uiteindelijk – de profs.

Transfers

De deze winter uit de grond gestampte opleidingsploeg behelst logischerwijs louter nieuwe namen. Het teammanagement koos ervoor om het overgrote deel van de formatie vanaf de basis op te bouwen. Liefst negen van de dertien renners zijn eerstejaars U23-renner. Daardoor kan het Jumbo-Visma Development Team hen zo goed mogelijk begeleiden en kneden. Alleen derdejaars belofte Gijs Leemreize (komt over van Sensa-Kanjers voor Kanjers), tweedejaars U23 Rick Pluimers (Monkey Town-à Bloc) en de mountainbikende tweeling Mick en Tim van Dijke (beide tweedejaars belofte) komen uit het geboortejaar 2000 of eerder.

De overige renners die komend jaar voor het Jumbo-Visma Development Team uitkomen, zijn de Duitsers Maurice Ballerstedt en Michel Heßmann, de Nieuw-Zeelandse baantopper bij de junioren Finn Fisher-Black, de Ierse pocketklimmer Archie Ryan en de Nederlanders Lars Boven (zoon van Jumbo-Visma-ploegleider Jan Boven), Owen Geleijn, snelle man Olav Kooij, allrounder Axel van der Tuuk en klassiekerspecialist Hidde van Veenendaal. Daarnaast was er voor dit nieuwe project natuurlijk ook een ploegleider nodig. Die vond Jumbo-Visma in oud-renner Robert Wagner uit Duitsland, tot 2019 de lead outvan Dylan Groenewegen.

Ambities voor 2020

Het eerste jaar van het Jumbo-Visma Development Team staat vooral in het teken van leren. Niet alleen voor de renners, maar ook voor de staf en begeleiding. Er zullen ongetwijfeld nog een aantal kinderziektes inzitten; aan het management om die zo veel mogelijk te decimeren. Omdat er veel eerstejaars beloften in de ploeg zitten, koos de ploegleiding ervoor om niet te veel en te zware koersen te rijden. Desondanks staat er een mooi – voorlopig – programma op de kalender, met koersen als onder meer Olympia’s Tour, Parijs-Roubaix U23, de Ronde van Lombardije U23 en de wedstrijden in de Topcompetitie.

De kalender bevat veel eendagskoersen, al staat er naar verluidt een ook nog niet nader te noemen zware rittenkoers in het beloftencircuit op de rol. Daarnaast maakt een nieuwe UCI-regel het dit jaar mogelijk dat in een aantal .Pro- en .1-koersen renners van het U23-team mogen meedoen met het WorldTour-team en vice versa. Zo deed Leemreize al met de profs mee in de Tour de la Provence en zullen beide ploegen ook in een mix rijden tijdens de Bevrijdingsronde van Drenthe, Volta Limburg Classic, Veenendaal-Veenendaal, Slag om Norg en de Tacx Pro Classic. Puur voor de ontwikkeling, al moeten de renners ook leren winnen.

De eerste wedstrijd in de geschiedenis van het Jumbo-Visma Development Team is de Ster van Zwolle. Finn Fisher-Black reed eerder wel de nationale beloftenkampioenschappen in Nieuw-Zeeland, waar de amper 18-jarige jongeling goud veroverde op beide disciplines.

Selectie 2020

Maurice Ballerstedt (19)

Lars Boven (18)

Mick van Dijke (19)

Tim van Dijke (19)

Finn Fisher-Black (18)

Owen Geleijn (19)

Michel Heßmann (18)

Olav Kooij (18)

Gijs Leemreize (20)

Rick Pluimers (19)

Archie Ryan (18)

Axel van der Tuuk (18)

Hidde van Veenendaal (19)

Teamwatcher: Youri IJnsen

METEC-TKH

Het uit Tiel afkomstige Metec-TKH p/b Mantel is een van de oudere Nederlandse teams op het continentale niveau, dat in 2012 werd opgericht door huidige manager Michel Megens. De afgelopen jaren heeft het team zich ontwikkeld tot opleidingsploeg, met Arvid de Kleijn die recentelijk de overstap maakte naar het profniveau. Vorig jaar kwam het team van Megens tot negentien overwinningen.

Transfers

De twee zegekoningen van 2019 zijn afgelopen winter vertrokken bij Metec-TKH. Arvid de Kleijn – vorig jaar goed voor zeven zeges – maakte de overstap naar Riwal-Readynez, terwijl David Dekker – vier zeges – naar de concurrent vertrok, SEG Racing Academy. Ook Metec-TKH-veteraan Robbie van Bakel en Lars van den Berg verlieten de ploeg. Die laatste naam maakte de overstap naar de opleidingsploeg van Groupama-FDJ.

Tegenover het vertrek van deze vier coureurs staat de komst van Lars Hohmann, Ramon van Bokhoven, Adne Koster en Jesper Asselman. De eerste drie namen zijn talenten, van wie Van Bokhoven over een snelle sprint. De laatste keert na het ophouden van Roompot-Charles terug bij Metec-TKH. Asselman draagt als oudste renner in de selectie de meeste ervaring met zich mee.

Ambities 2020

Metec-TKH heeft in principe niet één wedstrijd waarin het wil scoren, zo vertelde Megens aan WielerFlits tijdens hun ploegpresentatie in Utrecht. Het team wil jonge coureurs opleiden en beter maken. Dat denkt het te kunnen doen door veel meerdaagses te rijden. Aankomend jaar zijn daarom onder meer de Tour de la Mirabelle, Tour Alsace en het Circuit des Ardennes toegevoegd aan het programma. Jeugdige coureurs om aankomend seizoen op te letten zijn Marijn van den Berg, Tim Marsman, Adne Koster en Jens van den Dool.

Naast nieuwe meerdaagses staat er ook een aantal nieuwe eendaagses op het programma, zoals Le Samyn en Rund um Köln. Met Jesper Asselman, die zichzelf nog steeds als prof hoopt te bewijzen, heeft het team de ambitie om daarin te scoren. Asselman is een van de ervaren krachten bij Metec-TKH, net als Sjoerd Bax, Jason van Dalen, Rick Ottema en Stef Krul. Zij zullen samen voor de nodige zeges gaan zorgen.

Selectie 2020

Jesper Asselman (29)

Sjoerd Bax (24)

Marijn van den Berg (20)

Ramon van Bokhoven (21)

Jelle Bootsveld (20)

Dylan Bouwmans (23)

Jason van Dalen (25)

Jens van den Dool (21)

Lars Hohmann (18)

Dennis van der Horst (22)

Adne Koster (19)

Stef Krul (24)

Thijs de Lange (25)

Tim Marsman (19)

Rick Ottema (27)

Danny van der Tuuk (20)

Teamwatcher: Julian Dubbeld

SEG RACING ACADEMY

Het is inmiddels alweer het zesde jaar van het SEG Racing Academy-team. De formatie werd in 2015 opgericht door managementbureau SEG Cycling. Een investering die zich terugbetaalt: ieder talent dat voor SEG Racing Academy tekent, tekent ook gelijk voor twee jaar bij het managementbureau. Op die manier binden zij jonge renners, waar ze geld aan kunnen verdienen door ze onder te brengen bij de profs.

Transfers

Het systeem van SEG Racing Academy werkt: sinds de oprichting leverde de opleidingsploeg liefst zeventien renners af bij de profs, waarvan veertien bij een WorldTour-team. Ook de voorbije transferperiode promoveerden de nodige renners naar de profrangen. Alberto Dainese vertrok naar Team Sunweb, Kaden Groves en Barnabás Peák tekenden bij Mitchelton-Scott, Ide Schelling ging naar BORA-hansgrohe en Alexander Evans transfereerde naar Circus-Wanty Gobert. Daarnaast vertrokken ook Marten Kooistra (BEAT Cycling Club), Tiago Antunes (Efapel) en Georgios Stavrakakis (onbekend). Minne Verboom stopte ermee.

Adam Hartley zette afgelopen week ook een punt achter zijn nog jonge loopbaan. Tegenover de tien vertrekkers, staan acht nieuwkomers. De meeste bekende twee zijn ex-prof Maikel Zijlaard (Hagens Berman Axeon) en Nederlands beloftenkampioen David Dekker (Metec-TKH). De overige aanwinsten zijn allemaal eerste- of tweedejaarsbelofte. Ook Italiaans beloftenkampioen Marco Frigo (Zalf-Euromobil-Désirée Fior), Wessel Krul (WPGA), Milan Paulus (Maes CT), baantalent Corbin Strong (St. George CT), Stan Van Tricht (GM Recycling) en Harrison Wood (AVC Aix-en-Provence) komen in 2020 uit voor SEG Racing Academy.

Ambities voor 2020

Deze ploeg staat erom bekend om ieder talent op zijn eigen manier te ontwikkelen. Zo mag Thymen Arensman (die halverwege het seizoen overstapt naar Team Sunweb) zich richten op de eindoverwinningen in de zwaarste rittenkoersen voor beloften. Dekker hoopt zich in zijn laatste U23-jaar te positioneren tot iemand die massasprints kan winnen en Maikel Zijlaard geldt als een van de grootste Nederlandse talenten op het gebied van de klassiekers. Datzelfde geldt voor de snelle Belg Jordi Meeus, eveneens laatstejaars belofte. Daan Hoole hoopt uit te groeien tot een nog betere tijdrijder en ook spurter Jesper Rasch wil doorstoten.

Sven Burger heeft binnen de ploeg een speciale status. Normaliter neemt SEG Racing Academy afscheid van renners die geen belofte meer zijn. De Noord-Hollander is in 2020 eerstejaars elite, maar hij krijgt de kans – net als Cees Bol in 2018 – om na lang blessureleed toch een profcontract te bemachtigen. Burger is een sterke renner die het goed wil doen in de zwaardere klassiekers. De andere jonge coureurs in deze ploeg zullen zich vooral richten op hun ontwikkeling en zij zullen zich in eerste instantie minder op resultaten richten. Al bij al zijn dus vooral Arensman, Dekker, Meeus en Zijlaard de jongens om naar uit te kijken.

Selectie 2020

Thymen Arensman (20)

Sven Burger (22)

David Dekker (22)

Marco Frigo (19)

Daan Hoole (21)

Wessel Krul (20)

Jordi Meeus (21)

Milan Paulus (18)

Jesper Rasch (21)

Corbin Strong (19)

Stan Van Tricht (20)

Harrison Wood (19)

Maikel Zijlaard (20)

Teamwatcher: Youri IJnsen

VOLKERWESSELS-MERCKX

VolkerWessels-Merckx is nieuw dit seizoen op het continentale niveau, maar is geen onbekende naam in de wielerwereld. De uit Oost-Nederland afkomstige wielerploeg was de afgelopen jaren namelijk een van de beste Nederlandse clubteams, dat zich regelmatig wist te meten met andere continentale ploegen. VolkerWessels-Merckx heeft ook een opleidingsploeg, genaamd Team Reggeborgh.

Transfers

De huidige selectie van VolkerWessels-Merckx telt elf renners die in 2019 ook al voor het clubteam reden. De bekendste namen zijn zijn natuurlijk Peter Schulting, Gert-Jan Bosman, en Tijmen Eising, die een schat aan ervaring hebben op dit niveau. Maar ook een aantal talenten hebben een kans gekregen om met VolkerWessels-Merckx mee te groeien, zoals Nick Brabander, Robin Blummel, Timo de Jong en Max Kroonen. Echt nieuwe namen zijn Coen Vermeltfoort, Daan van Sintmaartensdijk, Abe Celi (die allen overkomen van Alecto), Justin Timmermans en Rens Tulner. Met Timmermans en Vermeltfoort heeft het team van Allard Engels twee absolute kopmannen in huis gehaald.

Ambities 2020

VolkerWessels-Merckx omschrijft zichzelf als een opleidingsploeg. Oudere coureurs in de selectie, zoals Vermeltfoort, Eising en Schulting, hebben niet alleen de ambitie om zelf resultaten te boeken, maar ook om een mentorrol in te vullen voor de talenten in het team. Op deze manier hoopt het Nederlandse team uit te groeien tot een stabiele continentale ploeg. Maar dat betekent nog niet dat er voorzichtig vooruitgekeken wordt op 2020.

Het team wil niet alleen meerijden tussen de continentale teams, maar ook direct meedoen om de overwinning, te beginnen in de Craft Ster van Zwolle. De Ronde van Overijssel is traditioneel een belangrijke wedstrijd voor het team. Schaal Sels, de Volta Limburg Classic en de Tour de Normandie zijn een aantal grote wedstrijden die de ploeg rijdt.

Selectie 2020

Jord Baak (19)

Robin Blummel (20)

Gert-Jan Bosman (27)

Nick Brabander (19)

Abe Celi (23)

Tijmen Eising (28)

Niels van Ekeren (19)

Timo de Jong (20)

Max Kroonen (19)

Peter Schulting (32)

Daan van Sintmaartensdijk (21)

Justin Timmermans (23)

Rens Tulner (22)

Nick van der Meer (26)

Coen Vermeltfoort (31)

Nils Wolfenbuttel (23)

Teamwatcher: Julian Dubbeld

DEVELOPMENT TEAM SUNWEB

Het Development Team Sunweb, zoals de opleidingsploeg van Team Sunweb, officieel heet, gaat alweer het vierde jaar in. Hoewel de ploeg, net als het WorldTour-team, een Duitse licentie heeft, komt het strikt genomen niet in aanmerking voor WielerFlits Nationaal. Maar in de praktijk is het team meer Nederlands dan Duits. Zowel qua renners (vijf Nederlanders om vier Duitsers) is ook de sportieve leiding in handen van Nederlanders; Bennie Lambrechts en nieuwkomer Roy Curvers.

Transfers

Development Team Sunweb kende een uiterst vruchtbaar 2019. Maar liefst vier renners hebben de overstap gemaakt naar de WorldTour-ploeg (Nils Eekhoff, Felix Gall, Martin Salom en Florian Stork). De vijfde vertrekker was de Belg Xandres Vervloesem die een zijstap heeft gezet naar Lotto Soudal U23, de opleidingsploeg van de gelijknamige Belgische WorldTour-formatie.

Nieuwkomers zijn Nederlanders Enzo Leijnse (podiumkandidaat op het EK tijdrijden voor junioren), Casper van Uden (winnaar Kuurne-Brussel-Kuurne U19), de Noor Vegard Stokke, die Duitser Hannes Wilksch en de Brit Leo Hayter.

Ambities 2020

Hoewel de concurrentie extra groot is geworden met de komst van Jumbo-Visma Development is het teammanagement er opnieuw in geslaagd een talentvolle selectie samen te stellen. In grote lijnen blijft het team koersvast dezelfde lijn voortzetten. Voor een aantal renners, waaronder Jarno Mobach, is 2020 het jaar van de waarheid. Als laatste jaars belofte moet het dit jaar gebeuren. De eerste wedstrijd van het seizoen is de Ster van Zwolle.

Selectie 2020

Leo Hayter (18)

Leon Heische (20)

Ben Katerberg (19)

Enzo Leijnse (18)

Niklas Märkl (20)

Marius Mayrhoffer (19)

Jarno Mobach (21)

Tim Naberman (20)

Nils Sinschek (21)

Vegard Stokke (18)

Casper van Uden (18)

Ludvig Anton Wacker (19)

Hannes Wilksch (18)

Teamwatcher: Maxim Horssels



VLASMAN

Het Vlasman Cyclingteam bestaat sinds 2018 als continentaal team. Maar de oorsprong van de ploeg is veel ouder. Aan het hoofd van de ploeg, en diens voorgangers, staat teammanager Ton Welling. Een man die het klappen van de zweep kent. Hij was al actief als ploegleider toen veel van zijn huidige renners nog geboren moesten worden.

Transfers

Welling heeft flink de bezem door de selectie gehaald. Zeven renners zijn vertrokken, waarvan Dion Beukeboom de meest bekende naam is. De tijdrijder, die in 2018 een poging waagde het werelduurrecord te verbreken, is zich gaan richten op een maatschappelijke carrière. Wel zal hij kleine rol in de begeleidingsstaf van het Vlasman CT vervullen.

In aantal renners is het team iets geslonken. Tegenover de zeven vertrekkers staat de komst van een vijf nieuwe renners. Alleen Arne Peters heeft ervaring op continentaal niveau. Hij is overgestapt van Alecto CT, dat is gestopt.

De andere nieuwkomers zijn Björn Bakker, Gerben Mos, Remco Schouten en Wiebe Scholten.

Ambities 2020

Het Vlasman CT gaat zich op de weg weer volledig richten op het klassiekerwerk. In de Nederlandse wedstrijden wil Welling weer een stempel drukken op het koersverloop, zoals hij dat jaren geleden ook deed in de tijd van zijn Koga-ploeg.

Op de baan is het wielerjaar al min of meer geslaagd dankzij de eindzege van Yoeri Havik en Wim Stroetinga in de Wooning Zesdaagse (Rotterdam). Voor Havik is 2020 überhaupt een bijzonder jaar vanwege de Olympische Spelen in Tokio, waar hij samen met Jan-Willem van Schip wil deelnemen aan de koppelkoers.

Selectie 2020

Björn Bakker (26)

Jasper Bovenhuis (28)

Hartthijs de Vries (23)

Yoeri Havik (29)

Gerben Mos (28)

Arne Peters (24)

Wiebe Scholten (23)

Remco Schouten (24)

Wim Stroetinga (34)

Melvin van Zijl (28)

Jelle Wolsink (24)

Teamwatcher: Maxim Horssels