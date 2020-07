Alleen Drentse wielerfans welkom bij NK wielrennen dinsdag 21 juli 2020 om 15:04

De organisatie van het NK wielrennen heeft samen met de lokale overheden besloten om alleen mensen uit de regio Drenthe toe te laten als bezoeker van het wielerevenement. “Dit om minder verkeersstromen op gang te brengen en regionale traceerbaarheid mogelijk te maken”, zo laat men weten aan CyclingOnline.

Op 21, 22 en 23 augustus staat de nationale titelstrijd op de weg gepland voor respectievelijk de beloften-mannen, de vrouwenprofs en de eliteheren. De organisatie wil aan alle veiligheidseisen en voorschriften in verband met COVID-19 voldoen. Zo wordt het NK verreden op een volledig afgesloten parcours. Locatie is de VAM-berg nabij het Drentse Wijster.

“De toegangswegen tot het parcours zullen door middel van twee ringen volledig worden afgesloten via hekken, beroepsverkeersregelaars en beveiligers”, zo klinkt het. Verder is het zonder toegangskaart niet mogelijk om het NK wielrennen te bezoeken. De organisatie mag dagelijks 250 bezoekers toelaten.

Overige maatregelen

Bezoekers worden geregistreerd en moeten dus over een toegangskaart beschikken, zodat het bij een eventuele uitbraak van het coronavirus mogelijk is om snel contactonderzoek te doen. Deze toegangskaarten worden door de organisatie verstrekt. Het is niet mogelijk om kaarten te bestellen.

Een andere maatregel: publiek, genodigden, pers en teams worden strikt van elkaar gescheiden. Deze groepen hebben een eigen parkeerplaats, verplichte looproutes, een eigen vak op de VAM-berg met sanitaire voorzieningen en horeca.