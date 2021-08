Alison Jackson: “Ontsnappingen hebben geregeld succes”

Alison Jackson was vanzelfsprekend heel blij met haar zege in de eerste etappe van de Simac Ladies Tour. De Canadese van Liv Racing wist met haar medevluchtster Maëlle Grossetête het sprintende peloton net voor te blijven in Hardenberg.

Jackson was de eerste aanvalster en zag vervolgens Grossetête en ook Nina Buysman aanhaken. “Ik zal al vrij snel een kans. Normaal gesproken wacht ik voor de sprint, maar we hebben gezien dat ontsnappingen met sterke rensters geregeld succes hebben. Ik was blij dat de andere twee rensters aansloten. We werkten goed samen en moesten dwars door de wind heen rijden. Ik ben superblij. Het was een lastig jaar, deze overwinning is echt een geschenk.”

De voorsprong van de kopgroep schommelde lange tijd tussen de een en twee minuten. “Ik bleef de andere meisjes aanmoedigen om hard door te rijden tegen de wind in om het gat zo groot als mogelijk te houden. Maëlle en ik pushten elkaar. Ik wist dat ik de sterkste van ons tweeën was en daarom deed ik de langste beurten. Mijn ploeg moedigde mij de hele tijd aan en dat zorgde voor positieve gedachtes.”