Alice Barnes sprint in Valencia naar winst in derde etappe

Alice Barnes heeft de derde etappe in de Setmana Ciclista Valenciana achter haar naam gezet. In Valencia was de Britse van Canyon-SRAM de snelste in de massasprint, vóór Sheyla Gutierrez en de winnares van gisteren, Sandra Alonso.

Op de derde dag koerste het vrouwenpeloton via een twee heuvelachtige rondes rond Sagunt, de eerste over vijftig kilometer en de tweede over dertig kilometer, naar Valencia. In de laatste veertig kilometer ging het echter in dalende lijn naar de finish.

Morgen staat de laatste etappe op het programma. De vrouwen rijden dan over 114 kilometer van Finestrat, door het bergachtige achterland, naar Alicante.