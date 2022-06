Alexis Vuillermoz verslaat medevluchters in tweede rit Critérium du Dauphiné

De tweede etappe in het Critérium du Dauphiné, met aankomst in Brives-Charensac, is gewonnen door Alexis Vuillermoz. De renner van TotalEnergies wist samen met zijn medevluchters uit de greep te blijven van het peloton en bleek vervolgens de snelste in de sprint, voor Anders Skaarseth en Olivier Le Gac. Vuillermoz neemt tevens de leiderstrui over van Wout van Aert.

Ook in de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné stonden weer heel wat hoogtemeters op het menu. In startplaats Saint-Péray trokken de coureurs zich op gang voor deze lastige rit door het middengebergte, met onderweg de Côte de Désaignes (5 km aan 4,3%), Côte de Saint-Agrève (5,6 km aan 4,7%), Col de Mézilhac (11,6 km aan 4,1%) en de Côte de Rohac (1,2 km aan 5,9%). Op de top van de Côte de Rohac was het nog negen kilometer tot de finish in Brives-Charensac. Op papier leek het een uitgelezen mogelijkheid voor Wout van Aert, de winnaar van de openingsrit, om een nieuwe zege binnen te rijgen.

Vroege vlucht met Vervloesem en Vuillermoz

Xandres Vervloesem (Lotto-Soudal), Kevin Vermaerke (Team DSM), Anders Skaarseth (Uno-X), Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic), Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) en Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) waren erop uit om de plannen van de sterke sprinters te dwarsbomen en trokken ten strijde. In het peloton trok men aan de handrem en zo kregen de zes vluchters een mooie voorsprong ‘cadeau’. Het verschil liep op tot ruim vier minuten, maar verder liet Jumbo-Visma – de ploeg van leider Van Aert – het niet komen. De geel-zwarte brigade ging zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg en knapte het vuile werk op in de achtervolging.

Jumbo-Visma kreeg assistentie van de mannen van INEOS Grenadiers. De Britse formatie kon met Ethan Hayter, die gisteren in een sprint nog zijn meerdere moest erkennen in Van Aert, ook een kandidaat-ritwinnaar uitspelen. Intussen had Vervloesem zijn zinnen gezet op de bergtrui, in de wetenschap dat bergkoning Pierre Rolland vandaag niet mee zat in de vroege vlucht. De jonge Belg van Lotto Soudal kwam als eerste boven op de Côte de Désaignes en pakte ook de volle buit op de Côte de Saint-Agrève, goed voor in totaal vier bergpunten. Het ging vervolgens in gestrekte draf naar de Col de Mézilhac.

Vervloesem haakt af, peloton komt steeds dichter

Op deze ruim elf kilometer lange klim moest Vervloesem zijn eerdere inspanningen duidelijk bekopen. De jonge Belg bleek niet meer in staat om het tempo van zijn vluchtmakkers te volgen en werd ingerekend door de voorwacht van het peloton. De overige vluchters reden verder richting de top van de Mézilhac, waar Vuillermoz de meeste bergpunten wist te sprokkelen. De overgebleven koplopers begonnen vervolgens aan de laatste zestig kilometer van de etappe, en dat met een voorsprong van ruim drie minuten op het peloton, dat werd aangevoerd door de mannen van Jumbo-Visma, INEOS en EF Education-EasyPost.

Voor Dylan Groenewegen bleek het parcours ook vandaag te lastig: de sprinter van Team BikeExchange-Jayco moest de rol lossen op de flanken van de Col de Mézilhac en kon een eventuele ritzege vergeten. In de kopgroep was er nog altijd sprake van een goede samenwerking, maar de koplopers moesten toch lijdzaam toezien hoe het verschil met het peloton alsmaar kleiner werd. Met nog dertig kilometer te gaan bedroeg de voorsprong nog maar anderhalve minuut, maar voor het peloton bleek het toch geen abc’tje om de vluchters bij te halen. De vijf koplopers hielden bijzonder goed en vooral lang stand.

Vluchters houden stand

Met nog tien kilometer te gaan begonnen de vluchters aan de laatste klim van de dag, de 1,2 kilometer lange Côte de Rohac. Het peloton, inmiddels aangevoerd door Trek-Segafredo, volgde aan de voet op driekwart minuut. Op de top van het klimmetje was de voorsprong geslonken tot een halve minuut, maar de koplopers hadden nog altijd uitzicht op de ritoverwinning. De laatste zeven kilometer verliepen namelijk grotendeels in dalende of vlakke lijn en dit was duidelijk in het voordeel van de kopgroep. In het peloton waren de knechten opgebrand en zo leek het toch in het voordeel te kantelen van de vluchters.

Onder de rode vod van de laatste kilometer was de voorsprong van de koplopers geruststellend te noemen en dus was het uitkijken naar een sprint tussen Vuillermoz, Skaarseth, Le Gac, Vermaerke en Delaplace. Le Gac gooide met nog 400 meter te gaan zijn kaarten op tafel, pakte meteen enkele meters en leek op weg naar de zege. Dat was echter buiten Vuillermoz gerekend, die zijn sprint perfect wist te timen en nog op overtuigende wijze voorbij de stilgevallen Le Gac wist te snellen. De 34-jarige renner van TotalEnergies won afgetekend in Brives-Charensac, voor de Noor Skaarseth, Le Gac, Vermaerke en Delaplace.

Wout van Aert won enkele tellen later met sprekend gemak de sprint voor de zesde plaats, maar is wel zijn gele leiderstrui kwijt aan Vuillermoz.