Alexis Renard van Israel Start-Up Nation naar Cofidis

Een transfer binnen de WorldTour voor Alexis Renard. De 22-jarige Fransman vertrekt na twee jaar bij Israel Start-Up Nation en tekent bij Cofidis, waar hij zijn handtekening heeft gezet onder een contract tot eind 2023.

Renard, die in 2019 Frans kampioen bij de amateurs werd, maakte onlangs indruk in de Tour de Wallonie, waar hij op de derde plaats eindigde in het eindklassement. Vorig jaar wist hij ook al eens zesde te worden in een rit tijdens zijn groterondedebuut in de Vuelta.

Net als veel andere wielrenners is Renard zijn sportieve carrière niet begonnen op de fiets. Op 13-jarige leeftijd kreeg hij als voetballer een kruisbandblessure, waarna de dokter hem adviseerde te gaan zwemmen of fietsen. Het werd fietsen, waarna hij niet meer wegging bij de wielerclub CC Plancoëtin.

“Ik was erg geraakt toen ik hoorde dat Cofidis interesse in mij had”, vertelt Renard. “Ik ben trots op het idee om onderdeel te worden van dit collectief. Ik kom er ook mijn oud-trainer Vincent Terrier tegen. Ik kan niet wachten om te beginnen. Ik hoop dat ik meer prestigieuze wedstrijden kan ontdekken en dat ik meer kansen krijgt in wedstrijden zoals in de Coupe de France.”