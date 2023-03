Alexis Guerin soleert naar winst vanuit vroege vlucht in Coppi e Bartali

Alexis Guerin heeft de vierde etappe van de Coppi e Bartali gewonnen. De Franse renner hield als enige stand uit de ruime vroege vlucht in een heuvelachtige etappe. Mauro Schmid en James Shaw kwamen te laat, maar mochten wel mee op het podium. Schmid blijft de leider in het algemeen klassement.

De vierde rit vertrok in Fiorano Modenese. Dat was na 159,9 kilometer ook de startplaats. Onderweg moesten de renners flink wat heuvels betwisten. Het zorgde ervoor dat er veel werd aangevallen en dat we een open koers kregen in Italië.

Zeer grote kopgroep

Uiteindelijk reed er een kopgroep van maar liefst zeventien renners weg. Dat waren Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step), Gijs Leemreize (Jumbo-Visma), Luke Rowe (INEOS Grenadiers), Christian Scaroni (Astana Qazaqstan), Ben Zwiehoff (BORA-hansgrohe), Stefan De Bod (EF Education-EasyPost), Lawson Craddock (Jayco AlUla), Amanuel Ghebreigzabhier, Tony Gallopin (beiden Trek-Segafredo), Alexis Guerin (Bingoal WB), Alex Martín (EOLO-Kometa), Alessio Martinelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Marco Frigo (Israel-Premier Tech), Aloïs Charrin (Tudor), Thomas Pesenti (Beltremi TSA-Tre Colli), Jhonatan Restrepo (GW Shimano-Sidermec) en Alessandro Monaco (Technipes #inEmiliaRomagna).

De zeer omvangrijke kopgroep had moeite om goed samen te werken. Op de vele hellingen viel de groep dan ook helemaal uit elkaar. Na goed 100 kilometer koersen bleven er uiteindelijk nog maar vier renners over. Dat was in eerste instantie Guerin, die solo was weggereden. Goed twintig seconden daarachter reed Gallopin, met daar net achter zijn ploegmaat Ghebreigzabhier en Scaroni. Het peloton volgde op een minuut.

Guerin houdt stand ondanks tegenaanval

Na de Serramazzoni, een lange klim van eerste categorie, kwam het peloton nog dichter bij de laatste aanvallers. Fransman Guerin was de enige die uit de handen van het jagende peloton kon blijven. De renner van Bingoal WB kreeg na de Serramazzoni terug wat meer ruimte van het peloton. Met een voorsprong van een goede anderhalve minuut dook hij de laatste 40 kilometer in.

Guerin hield in de absolute finale zeer sterk stand. Op de laatste heuvel van de dag slonk zijn voorsprong, maar niet hard genoeg. Ook een counter van James Shaw, Ben Healy, Johannes Staune-Mittet, leider Mauro Schmid en Domenico Pozzovivo deerde de 30-jarige renner niet. Guerin reed op die manier, na een lange solo, naar zijn derde overwinning in zijn carrière. Schmid sprintte naar de tweede plaats, Shaw werd derde. Schmid blijft de leider in het algemeen klassement.