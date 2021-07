Alexis Guerin blijft favorieten voor in bergetappe Sibiu Tour

Alexis Guerin heeft de tweede etappe van de Sibiu Cycling Tour op zijn naam geschreven. De Fransman van Vorarlberg was, na een rit van bijna 190 kilometer, de beste op de lange en zware slotklim naar Balea Lac. Door vroeg de aanval te kiezen bleef hij de favorietengroep met daarin gele trui Giovanni Aleotti voor.

Van de oorspronkelijke kopgroep van acht renners, die maximaal vijf minuten voorsprong kreeg, bleek de Italiaan Gabriele Petrelli van CT Friuli ASD de beste. Hij werd op de slotklim naar Balea Lac (29,6 km aan 5,2%) als laatste vluchter ingerekend onder aanvoering van het werk van Qhubeka NextHash, dat alle hoop had had gevestigd op Fabio Aru. Klassementsleider Giovanni Aleotti, die zondag een dubbelslag sloeg, nestelde zich in de trein van Aru.

Aru rijdt het gat niet dicht

De eerste aanval kwam van Alexis Guerin. De Fransman kreeg een halve minuut voorsprong, maar toen de grote mannen aanvielen liep het verschil snel terug. De eerste aanval kwam van Aru, die naast gele trui Aleotti ook Sergei Chernetskii, Riccardo Zoidl en Michal Schlegel met zich mee kreeg. De druk lag op de schouders van Aru, maar de ervaren Italiaan wilde zijn concurrenten niet gratis naar de eindstreep rijden.

Omdat Aru zijn benen stilhield in de achtervolging behield de 29-jarige Guerin, met een verleden bij Delko Marseille, zijn voorsprong in de slotkilometer. Hij kwam solo over de finish en mocht de ritzege vieren. De sprint om de tweede plaats werd gewonnen door Aleotti. De jonge Italiaan van BORA-hansgrohe breidt daardoor zijn leidende positie in het klassement verder uit op Aru, die derde werd.